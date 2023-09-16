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Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается Зеленский - РИА Новости, 16.09.2023
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20:31 16.09.2023 (обновлено: 21:27 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/lavrov-1896743605.html
Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается Зеленский
Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается Зеленский - РИА Новости, 16.09.2023
Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается Зеленский
Глава МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, где, как ожидается, будет и Владимир Зеленский, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:31
2023-09-16T21:27
в мире
россия
украина
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владимир зеленский
василий небензя
совет безопасности оон
оон
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ООН, 16 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, где, как ожидается, будет и Владимир Зеленский, заявил в интервью РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.&quot;Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров&quot;, — сказал он.Постпред отметил, что "выхлоп" от этого мероприятия ожидается нулевой, как и от других политизированных инициатив стран Запада по теме Украины. По его словам, это будет очередное "шоу" с Зеленским в главной роли."Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать — лицедейства", — добавил Небензя.Он также подчеркнул, что делегации стран Запада, "ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию", расценивают Совбез ООН только как площадку для своих пиар-кампаний. По словам постпреда, эти государства совершенно не волнуют сложившаяся практика работы этого органа, его авторитет и содержательная сторона дискуссий.Заседание Совбеза ООН на уровне глав делегаций недели высокого уровня сессии Генассамблеи намечено на 20 сентября.
https://ria.ru/20230915/nebenzya-1896435679.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, василий небензя, совет безопасности оон, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается Зеленский

Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается присутствие Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 16 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, где, как ожидается, будет и Владимир Зеленский, заявил в интервью РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.
«

"Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров", — сказал он.

Постпред отметил, что "выхлоп" от этого мероприятия ожидается нулевой, как и от других политизированных инициатив стран Запада по теме Украины. По его словам, это будет очередное "шоу" с Зеленским в главной роли.
"Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать — лицедейства", — добавил Небензя.
Он также подчеркнул, что делегации стран Запада, "ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию", расценивают Совбез ООН только как площадку для своих пиар-кампаний. По словам постпреда, эти государства совершенно не волнуют сложившаяся практика работы этого органа, его авторитет и содержательная сторона дискуссий.
Заседание Совбеза ООН на уровне глав делегаций недели высокого уровня сессии Генассамблеи намечено на 20 сентября.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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