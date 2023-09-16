https://ria.ru/20230916/lavrov-1896743605.html

Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается Зеленский

Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается Зеленский - РИА Новости, 16.09.2023

Лавров примет участие в заседании СБ ООН, где ожидается Зеленский

Глава МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, где, как ожидается, будет и Владимир Зеленский, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T20:31

2023-09-16T20:31

2023-09-16T21:27

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василий небензя

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ООН, 16 сен — РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине, где, как ожидается, будет и Владимир Зеленский, заявил в интервью РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя."Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме. Представлять нашу страну будет глава делегации министр Сергей Лавров", — сказал он.Постпред отметил, что "выхлоп" от этого мероприятия ожидается нулевой, как и от других политизированных инициатив стран Запада по теме Украины. По его словам, это будет очередное "шоу" с Зеленским в главной роли."Для него роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству-основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара, если не сказать — лицедейства", — добавил Небензя.Он также подчеркнул, что делегации стран Запада, "ослепленные стремлением наказать и "подавить" Россию", расценивают Совбез ООН только как площадку для своих пиар-кампаний. По словам постпреда, эти государства совершенно не волнуют сложившаяся практика работы этого органа, его авторитет и содержательная сторона дискуссий.Заседание Совбеза ООН на уровне глав делегаций недели высокого уровня сессии Генассамблеи намечено на 20 сентября.

https://ria.ru/20230915/nebenzya-1896435679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, василий небензя, совет безопасности оон, оон, генеральная ассамблея оон