https://ria.ru/20230916/krym-1896664561.html

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов - РИА Новости, 16.09.2023

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T08:08

2023-09-16T08:08

2023-09-16T08:30

россия

владимир константинов

ринат ахметов

игорь коломойский

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале. "Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость", — написал он.Кроме того, по его словам, сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений. "От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей", - подчеркнул Константинов.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих против России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20230515/natsionalizatsiya-1871674531.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир константинов, ринат ахметов, игорь коломойский, экономика