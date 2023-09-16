https://ria.ru/20230916/krym-1896664561.html
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов - РИА Новости, 16.09.2023
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T08:08
2023-09-16T08:08
2023-09-16T08:30
россия
владимир константинов
ринат ахметов
игорь коломойский
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале. "Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость", — написал он.Кроме того, по его словам, сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений. "От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей", - подчеркнул Константинов.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих против России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20230515/natsionalizatsiya-1871674531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир константинов, ринат ахметов, игорь коломойский, экономика
Россия, Владимир Константинов, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Экономика
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
В Крыму провели аукционы с национализированными объектами украинских олигархов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости.
В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале
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"Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость", — написал он.
Кроме того, по его словам, сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений.
"От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей", - подчеркнул Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих против России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.
Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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