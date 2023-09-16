Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/krov-1896718529.html
В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови
В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови - РИА Новости, 16.09.2023
В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови
Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" совместно с Мелитопольским центром крови собрали на специально организованной акции около РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T16:39
2023-09-16T16:39
общество
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896563847_0:0:2105:1184_1920x0_80_0_0_d3083e69a369e984e7b93676bb342cd7.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" совместно с Мелитопольским центром крови собрали на специально организованной акции около 16 литров донорской крови, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сегодня волонтеры-медики организовали донорскую акцию, в которой приняли участие более 40 человек. Это студенты Мелитопольского государственного университета, сотрудники и просто волонтеры которые хотят помочь. Мы на регулярной основе стараемся делать такие акции, потому что донорская кровь очень важна различным категориям населения. Сегодня мы суммарно собрали около 16 литров крови", - сказала корреспонденту агентства руководитель регионального отделения движения "Волонтеры-медики" Алина Шиллер. Сбор крови был организован при участии министерства по молодежной политики Запорожской области. Собранный донорский материал предназначается для гражданского населения.
https://ria.ru/20230915/gumpomosch-1896590947.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896563847_0:0:1899:1424_1920x0_80_0_0_721f269408316ee2174d9ff1c56db033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мелитополь, запорожская область
Общество, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови

В Мелитополе "Волонтеры-медики" собрали 16 литров донорской крови

© iStock.com / ozgurdonmazВрач проверяет пакеты с донорской кровью в лаборатории
Врач проверяет пакеты с донорской кровью в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© iStock.com / ozgurdonmaz
Врач проверяет пакеты с донорской кровью в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" совместно с Мелитопольским центром крови собрали на специально организованной акции около 16 литров донорской крови, сообщает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня волонтеры-медики организовали донорскую акцию, в которой приняли участие более 40 человек. Это студенты Мелитопольского государственного университета, сотрудники и просто волонтеры которые хотят помочь. Мы на регулярной основе стараемся делать такие акции, потому что донорская кровь очень важна различным категориям населения. Сегодня мы суммарно собрали около 16 литров крови", - сказала корреспонденту агентства руководитель регионального отделения движения "Волонтеры-медики" Алина Шиллер.
Сбор крови был организован при участии министерства по молодежной политики Запорожской области. Собранный донорский материал предназначается для гражданского населения.
Волонтер Николай Фаст доставил гумпомощь из Германии в школу имени Андрея Стенина
Немецкий волонтер доставил гумпомощь в школу имени Андрея Стенина в ДНР
15 сентября, 17:13
 
ОбществоМелитопольЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала