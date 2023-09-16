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В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови

В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови - РИА Новости, 16.09.2023

В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови

Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" совместно с Мелитопольским центром крови собрали на специально организованной акции около РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T16:39

2023-09-16T16:39

2023-09-16T16:39

общество

мелитополь

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" совместно с Мелитопольским центром крови собрали на специально организованной акции около 16 литров донорской крови, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сегодня волонтеры-медики организовали донорскую акцию, в которой приняли участие более 40 человек. Это студенты Мелитопольского государственного университета, сотрудники и просто волонтеры которые хотят помочь. Мы на регулярной основе стараемся делать такие акции, потому что донорская кровь очень важна различным категориям населения. Сегодня мы суммарно собрали около 16 литров крови", - сказала корреспонденту агентства руководитель регионального отделения движения "Волонтеры-медики" Алина Шиллер. Сбор крови был организован при участии министерства по молодежной политики Запорожской области. Собранный донорский материал предназначается для гражданского населения.

https://ria.ru/20230915/gumpomosch-1896590947.html

мелитополь

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общество, мелитополь, запорожская область