https://ria.ru/20230916/krov-1896718529.html
В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови
В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови - РИА Новости, 16.09.2023
В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови
Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" совместно с Мелитопольским центром крови собрали на специально организованной акции около РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T16:39
2023-09-16T16:39
2023-09-16T16:39
общество
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896563847_0:0:2105:1184_1920x0_80_0_0_d3083e69a369e984e7b93676bb342cd7.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Представители Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" совместно с Мелитопольским центром крови собрали на специально организованной акции около 16 литров донорской крови, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сегодня волонтеры-медики организовали донорскую акцию, в которой приняли участие более 40 человек. Это студенты Мелитопольского государственного университета, сотрудники и просто волонтеры которые хотят помочь. Мы на регулярной основе стараемся делать такие акции, потому что донорская кровь очень важна различным категориям населения. Сегодня мы суммарно собрали около 16 литров крови", - сказала корреспонденту агентства руководитель регионального отделения движения "Волонтеры-медики" Алина Шиллер. Сбор крови был организован при участии министерства по молодежной политики Запорожской области. Собранный донорский материал предназначается для гражданского населения.
https://ria.ru/20230915/gumpomosch-1896590947.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896563847_0:0:1899:1424_1920x0_80_0_0_721f269408316ee2174d9ff1c56db033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мелитополь, запорожская область
Общество, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе волонтеры собрали 16 литров донорской крови
В Мелитополе "Волонтеры-медики" собрали 16 литров донорской крови