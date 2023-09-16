https://ria.ru/20230916/konvertoplan-1896719068.html

В Японии аварийно сел американский грузовой конвертоплан

В Японии аварийно сел американский грузовой конвертоплан - РИА Новости, 16.09.2023

В Японии аварийно сел американский грузовой конвертоплан

Военный грузовой конвертоплан США Osprey совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту Оита, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T16:43

2023-09-16T16:43

2023-09-16T16:43

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ТОКИО, 16 сен - РИА Новости. Военный грузовой конвертоплан США Osprey совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту Оита, сообщил телеканал NHK. Конвертоплан неожиданно запросил посадку у диспетчеров и через 15 минут приземлился в аэропорту. Признаков задымления не было, никто не пострадал. Причины экстренного приземления к этому часу неизвестны. Однако из-за необходимости проверки взлетно-посадочной полосы возникли частичные задержки взлетов и посадок гражданских рейсов. Как сообщил телеканал, в среду в двух аэропортах на юге Японии – Новый Исигаки в префектуре Окинава и аэропорт Амами в префектуре Кагосима произошло сразу пять экстренных посадок американских военных конвертопланов Osprey. Причины происшедшего выясняются. В Японии любая информация о конвертопланах Osprey вызывает живой интерес, так как в обществе сильно недоверие к этим машинам из-за связанных с ними аварий и происшествий. В феврале 2018 года на поверхности моря была обнаружена упавшая с конвертоплана деталь весом 13 килограммов. В 2017 году конвертоплан совершил аварийную посадку в аэропорту Амами, а при посадке в 2016 году на береговую линию в префектуре Окинава вертолет получил серьезные повреждения. Население Японии в основном настроено против использования Osprey в своей стране в связи с нерешенными проблемами их безопасности. В 2017 году в результате аварии конвертоплана Osprey у берегов Австралии погибли три члена экипажа. Американское командование настаивает на эффективности конвертопланов по сравнению с обычными грузовыми вертолетами: они развивают в два раза большую скорость и способны поднять в три раза больше груза. Конструктивной особенностью конвертоплана является поворотное крыло, которое снабжено пропеллером и позволяет аппарату совмещать функции самолета и вертолета. Побочным эффектом этого является их недостаточная устойчивость: незначительная ошибка в управлении может привести к серьезной аварии. Конвертопланы Osprey являются мультифункциональным авиационным средством с поворотными винтами, который сочетает в себе возможности вертикального взлета, полета и посадки, как у вертолета, а также скорость, дальность и экономичность самолета. Они используется прежде всего для специальных операций на территории противника.

https://ria.ru/20230915/samolet-1896457924.html

https://ria.ru/20230915/prigozhin-1896501297.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, технологии, япония, окинава, сша