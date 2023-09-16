https://ria.ru/20230916/klyushin-1896675666.html

МИД прокомментировал приговор россиянину Клюшину в США

МИД прокомментировал приговор россиянину Клюшину в США - РИА Новости, 16.09.2023

МИД прокомментировал приговор россиянину Клюшину в США

Москва считает приговор американского суда по делу российского гражданина Владислава Клюшина политически мотивированным и надуманным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:12

2023-09-16T10:12

2023-09-16T10:37

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

россия

владислав клюшин

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Москва считает приговор американского суда по делу российского гражданина Владислава Клюшина политически мотивированным и надуманным, сообщили РИА Новости в МИД."Расцениваем недавнее решение окружного суда в Бостоне приговорить российского гражданина Владислава Клюшина, признанного еще в феврале этого года присяжными виновным в кибермошенничестве, к девяти годам тюрьмы и многомиллионной компенсации как политически мотивированное", — заявили в ведомстве.В МИД отметили, что выдвинутые против россиянина обвинения "полностью надуманы и сфабрикованы", а во время процесса все доказательства сводились "исключительно к голословным утверждениям"."Нашего соотечественника, экстрадированного в США из якобы "нейтральной" Швейцарии, по сути, осудили только за то, что он является гражданином России", — подчеркнули в ведомстве.На Смоленской площади указали, что Клюшин стал "очередной жертвой фанатичной русофобии", царящей среди американских властей."Приговор Клюшину, отцу пятерых детей, который не пошел на сделку со следствием и получил за это многолетнее тюремное заключение, — еще один пример предвзятости и карательной направленности американской Фемиды, беспрекословно выполняющей откровенные политические заказы", — сказали в МИД.Ведомство также отметило, что посольство России в Вашингтоне поможет Клюшину бороться за соблюдение его прав и законных интересов."Продолжим требовать от властей США прекращения правового произвола в отношении российских граждан", — добавили в министерстве.Клюшина арестовали в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу. Его экстрадировали в США, а в феврале нынешнего года суд присяжных признал россиянина виновным.Учредителя IT-компании "М13" власти США обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.В сентябре прошлого года адвокаты Клюшина обнаружили ошибки в показаниях агента ФБР Би Джей Канга. По вскрывшейся информации, он необоснованно получил ордер на обыск у россиянина, опираясь только на возможную схожесть со сделками другого обвиняемого по делу. Защита просила исключить из обвинения пункты об инсайдерской торговле, но суд в итоге удовлетворил только часть ходатайств.

https://ria.ru/20230907/klyushin-1894822724.html

https://ria.ru/20230426/antonov-1867993753.html

https://ria.ru/20230512/klyushin-1871429677.html

сша

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, владислав клюшин