https://ria.ru/20230916/kherson-1896676997.html

В Херсонской области заявили о катастрофе в столице региона

В Херсонской области заявили о катастрофе в столице региона - РИА Новости, 16.09.2023

В Херсонской области заявили о катастрофе в столице региона

В городе Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, разворачивается социогуманитарная катастрофа, сообщил РИА Новости сопредседатель Координационного... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:23

2023-09-16T10:23

2023-09-16T10:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

александр малькевич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В городе Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, разворачивается социогуманитарная катастрофа, сообщил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич. "Гуманитарная катастрофа в Херсоне увеличивается. Там проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи, плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги. Поэтому в городе не просто гуманитарная, а я бы сказал разворачивается социогуманитарная катастрофа", - сказал Малькевич РИА Новости. По его словам, жителей Херсона повергает в глубокий шок, что на левом берегу региона есть работа, идет строительство и модернизация инфраструктуры, работают школы и ВУЗы, население освобождено от оплаты коммунальных услуг. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230914/kherson-1896262072.html

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , херсон, александр малькевич