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В Херсонской области заявили о катастрофе в столице региона - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/kherson-1896676997.html
В Херсонской области заявили о катастрофе в столице региона
В Херсонской области заявили о катастрофе в столице региона - РИА Новости, 16.09.2023
В Херсонской области заявили о катастрофе в столице региона
В городе Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, разворачивается социогуманитарная катастрофа, сообщил РИА Новости сопредседатель Координационного... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T10:23
2023-09-16T10:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
александр малькевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В городе Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, разворачивается социогуманитарная катастрофа, сообщил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич. "Гуманитарная катастрофа в Херсоне увеличивается. Там проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи, плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги. Поэтому в городе не просто гуманитарная, а я бы сказал разворачивается социогуманитарная катастрофа", - сказал Малькевич РИА Новости. По его словам, жителей Херсона повергает в глубокий шок, что на левом берегу региона есть работа, идет строительство и модернизация инфраструктуры, работают школы и ВУЗы, население освобождено от оплаты коммунальных услуг. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230914/kherson-1896262072.html
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херсонская область , херсон, александр малькевич
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Александр Малькевич
В Херсонской области заявили о катастрофе в столице региона

Советник Сальдо: в Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В городе Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, разворачивается социогуманитарная катастрофа, сообщил РИА Новости сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
"Гуманитарная катастрофа в Херсоне увеличивается. Там проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный, нет работы, но есть коммунальные платежи, плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги. Поэтому в городе не просто гуманитарная, а я бы сказал разворачивается социогуманитарная катастрофа", - сказал Малькевич РИА Новости.
По его словам, жителей Херсона повергает в глубокий шок, что на левом берегу региона есть работа, идет строительство и модернизация инфраструктуры, работают школы и ВУЗы, население освобождено от оплаты коммунальных услуг.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонАлександр Малькевич
 
 
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