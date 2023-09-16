https://ria.ru/20230916/khartiya-1896735880.html

Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны

Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны - РИА Новости, 17.09.2023

Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны

Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера учредили союз для создания архитектуры коллективной обороны, сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-16T19:18

2023-09-16T19:18

2023-09-17T00:18

в мире

мали

буркина-фасо

нигер

сахель

мохамед базум

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера учредили союз для создания архитектуры коллективной обороны, сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита в соцсети X."Я подписал сегодня с главами государств Буркина-Фасо и Нигер хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи на благо нашего населения", — подчеркнул он.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в страну.Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы полторы тысячи и тысяча французских военных соответственно.

https://ria.ru/20230825/interventsiya-1892154398.html

https://ria.ru/20230914/mid-1896386138.html

мали

буркина-фасо

нигер

сахель

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мали, буркина-фасо, нигер, сахель , мохамед базум