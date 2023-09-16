Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны
Нигер, Мали и Буркина-Фасо организовали союз коллективной обороны
© Colonel Assimi GOITA/TwitterЛидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны"
© Colonel Assimi GOITA/Twitter
Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны"
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера учредили союз для создания архитектуры коллективной обороны, сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита в соцсети X.
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"Я подписал сегодня с главами государств Буркина-Фасо и Нигер хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи на благо нашего населения", — подчеркнул он.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в страну.
Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.
Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы полторы тысячи и тысяча французских военных соответственно.