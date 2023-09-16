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В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране - РИА Новости, 16.09.2023
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17:46 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/iran-1896726993.html
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране - РИА Новости, 16.09.2023
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране
Спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана в субботу задержали мужчину, который планировал провести ряд диверсий в... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:46
2023-09-16T17:46
в мире
иран
тегеран (город)
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана в субботу задержали мужчину, который планировал провести ряд диверсий в иранской столице, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на прокурора города Гарчак. В связи с годовщиной смерти молодой иранки Махсы Амини иранские СМИ второй день подряд сообщают о массовых задержаниях террористов и диверсантов, а также лиц, призывающих к протестам и беспорядкам по всей стране. "В ходе мониторинга ситуации КСИР выявил и задержал в городе Гарчак (находится примерно в 20 километрах южнее столицы Тегерана – ред.) одного из боевиков, связанного с одной из группировок, выступающих против режима исламской республики в Иране. Он передан судебным властям, как и ряд его сообщников в ряде других мелких городов в провинции Тегеран", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный намеревался в ближайшие дни провести ряд диверсий в провинции, в том числе и в столице республики, а его сообщники планировали аналогичные акции в соседних провинциях. В последние дни силы безопасности и правопорядка в Иране находятся в состоянии боеготовности из-за годовщины гибели Махсы Амини, после ее смерти в течение трех месяцев в республике проходили беспрецедентные беспорядки и протесты. Амини погибла 16 сентября 2022 года после задержания полицией нравов. Протестующие обвинили в смерти Амини иранское правительство. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. В населенных пунктах регулярно проходили массовые демонстрации под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" (Woman, Life, Freedom). Иранские власти обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20230705/iran-1882343274.html
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в мире, иран, тегеран (город), израиль
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль
В Иране задержали боевика, планировавшего диверсии в Тегеране

КСИР Ирана задержал боевика, планировавшего провести ряд диверсий в Тегеране

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Спецподразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) Ирана в субботу задержали мужчину, который планировал провести ряд диверсий в иранской столице, сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на прокурора города Гарчак.
В связи с годовщиной смерти молодой иранки Махсы Амини иранские СМИ второй день подряд сообщают о массовых задержаниях террористов и диверсантов, а также лиц, призывающих к протестам и беспорядкам по всей стране.
«
"В ходе мониторинга ситуации КСИР выявил и задержал в городе Гарчак (находится примерно в 20 километрах южнее столицы Тегерана – ред.) одного из боевиков, связанного с одной из группировок, выступающих против режима исламской республики в Иране. Он передан судебным властям, как и ряд его сообщников в ряде других мелких городов в провинции Тегеран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный намеревался в ближайшие дни провести ряд диверсий в провинции, в том числе и в столице республики, а его сообщники планировали аналогичные акции в соседних провинциях.
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В последние дни силы безопасности и правопорядка в Иране находятся в состоянии боеготовности из-за годовщины гибели Махсы Амини, после ее смерти в течение трех месяцев в республике проходили беспрецедентные беспорядки и протесты.
Амини погибла 16 сентября 2022 года после задержания полицией нравов. Протестующие обвинили в смерти Амини иранское правительство. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. В населенных пунктах регулярно проходили массовые демонстрации под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода" (Woman, Life, Freedom).
Иранские власти обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
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