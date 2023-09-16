Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько клеток с грызунами - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/gryzuny-1896681874.html
При пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько клеток с грызунами
При пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько клеток с грызунами - РИА Новости, 16.09.2023
При пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько клеток с грызунами
При крупном пожаре в здании торгово-развлекательного назначения на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге из зоомагазина спасли несколько клеток с грызунами,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T11:16
2023-09-16T11:16
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896672368_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_57e8a308c5021d74a13f31ad89476fa3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. При крупном пожаре в здании торгово-развлекательного назначения на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге из зоомагазина спасли несколько клеток с грызунами, остальных животных спасти не удалось, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Петербурге произошел сильный пожар на улице Бухарестской, дом 47. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В 01.40 пожар был локализован, в 02.31 - ликвидировано открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан. "В ходе тушения пожара из зоомагазина, расположенного в горевшем здании на Бухарестской, 47, спасатели эвакуировали несколько клеток с грызунами. К сожалению, ввиду сильного задымления не всех находящихся внутри животных удалось спасти", - говорится в сообщении. Как сообщает ГУМЧС, пожар произошел в здании торгово-развлекательного назначения. Пожар ликвидировали в 05.45 мск.
https://ria.ru/20230916/pozhar-1896663292.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896672368_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_6175e78faab78cd476d64647a3d6c201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
При пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько клеток с грызунами

При крупном пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько грызунов из зоомагазина

© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Пожар в торговом центре на улице Бухарестская в Санкт-Петербурге
Пожар в торговом центре на улице Бухарестская в Санкт-Петербурге
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Пожар в торговом центре на улице Бухарестская в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. При крупном пожаре в здании торгово-развлекательного назначения на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге из зоомагазина спасли несколько клеток с грызунами, остальных животных спасти не удалось, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Петербурге произошел сильный пожар на улице Бухарестской, дом 47. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В 01.40 пожар был локализован, в 02.31 - ликвидировано открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.
"В ходе тушения пожара из зоомагазина, расположенного в горевшем здании на Бухарестской, 47, спасатели эвакуировали несколько клеток с грызунами. К сожалению, ввиду сильного задымления не всех находящихся внутри животных удалось спасти", - говорится в сообщении.
Как сообщает ГУМЧС, пожар произошел в здании торгово-развлекательного назначения. Пожар ликвидировали в 05.45 мск.
Пожар в здании завода в Самаре на улице Калинина
В Самаре ликвидировали пожар на территории бывшего подшипникового завода
07:45
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала