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При пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько клеток с грызунами
При пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько клеток с грызунами - РИА Новости, 16.09.2023
При пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько клеток с грызунами
При крупном пожаре в здании торгово-развлекательного назначения на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге из зоомагазина спасли несколько клеток с грызунами,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T11:16
2023-09-16T11:16
2023-09-16T11:16
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. При крупном пожаре в здании торгово-развлекательного назначения на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге из зоомагазина спасли несколько клеток с грызунами, остальных животных спасти не удалось, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Петербурге произошел сильный пожар на улице Бухарестской, дом 47. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В 01.40 пожар был локализован, в 02.31 - ликвидировано открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан. "В ходе тушения пожара из зоомагазина, расположенного в горевшем здании на Бухарестской, 47, спасатели эвакуировали несколько клеток с грызунами. К сожалению, ввиду сильного задымления не всех находящихся внутри животных удалось спасти", - говорится в сообщении. Как сообщает ГУМЧС, пожар произошел в здании торгово-развлекательного назначения. Пожар ликвидировали в 05.45 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
При пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько клеток с грызунами
При крупном пожаре в петербургском ТРЦ спасли несколько грызунов из зоомагазина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости.
При крупном пожаре в здании торгово-развлекательного назначения на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге из зоомагазина спасли несколько клеток с грызунами, остальных животных спасти не удалось, сообщает
городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Петербурге произошел сильный пожар на улице Бухарестской, дом 47. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В 01.40 пожар был локализован, в 02.31 - ликвидировано открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан.
"В ходе тушения пожара из зоомагазина, расположенного в горевшем здании на Бухарестской, 47, спасатели эвакуировали несколько клеток с грызунами. К сожалению, ввиду сильного задымления не всех находящихся внутри животных удалось спасти", - говорится в сообщении.
Как сообщает ГУМЧС, пожар произошел в здании торгово-развлекательного назначения. Пожар ликвидировали в 05.45 мск.
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