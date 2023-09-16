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Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября - РИА Новости, 17.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:27 16.09.2023 (обновлено: 03:14 17.09.2023)
https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896736850.html
Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября
Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября - РИА Новости, 17.09.2023
Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября
Церемония прощания с советским и российским актером Вячеславом Гришечкиным, сыгравшим в сериале "Солдаты", пройдет в московском Театре на Юго-Западе во вторник, РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-16T19:27
2023-09-17T03:14
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новости культуры
вячеслав гришечкин
хованское кладбище
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Церемония прощания с советским и российским актером Вячеславом Гришечкиным, сыгравшим в сериале "Солдаты", пройдет в московском Театре на Юго-Западе во вторник, 19 сентября, сообщил РИА Новости директор артиста.Гришечкин скончался на 62-м году жизни в субботу. "Прощание с Вячеславом Германовичем пройдёт во вторник в 12 часов дня в Театре на Юго-Западе", - сказал собеседник агентства. Как сообщил РИА Новости источник, отпевание будет проходить в храме Архангела Михаила в 13.30. По словам источника, тело Гришечкина, возможно, кремируют на Хованском кладбище.Гришечкин, заслуженный артист России, известен по ролям в сериалах "Солдаты", "Маргоша 3", "Каменская 3", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Красные горы" и "Провокатор".
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москва, россия, культура, новости культуры, вячеслав гришечкин, хованское кладбище
Москва, Россия, Культура, Новости культуры, Вячеслав Гришечкин, Хованское кладбище, Культура
Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября

Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет в Театре на Юго-Западе 19 сентября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Вячеслав Гришечкин
Актер Вячеслав Гришечкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Вячеслав Гришечкин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Церемония прощания с советским и российским актером Вячеславом Гришечкиным, сыгравшим в сериале "Солдаты", пройдет в московском Театре на Юго-Западе во вторник, 19 сентября, сообщил РИА Новости директор артиста.
Гришечкин скончался на 62-м году жизни в субботу.
«
"Прощание с Вячеславом Германовичем пройдёт во вторник в 12 часов дня в Театре на Юго-Западе", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости источник, отпевание будет проходить в храме Архангела Михаила в 13.30. По словам источника, тело Гришечкина, возможно, кремируют на Хованском кладбище.
Гришечкин, заслуженный артист России, известен по ролям в сериалах "Солдаты", "Маргоша 3", "Каменская 3", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Красные горы" и "Провокатор".
Актер Вячеслав Гришечкин - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Биография актера Вячеслава Гришечкина
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КультураМоскваРоссияКультураНовости культурыВячеслав ГришечкинХованское кладбище
 
 
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