https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896736850.html

Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября

Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября - РИА Новости, 17.09.2023

Прощание с Вячеславом Гришечкиным пройдет 19 сентября

Церемония прощания с советским и российским актером Вячеславом Гришечкиным, сыгравшим в сериале "Солдаты", пройдет в московском Театре на Юго-Западе во вторник, РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-16T19:27

2023-09-16T19:27

2023-09-17T03:14

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вячеслав гришечкин

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культура

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Церемония прощания с советским и российским актером Вячеславом Гришечкиным, сыгравшим в сериале "Солдаты", пройдет в московском Театре на Юго-Западе во вторник, 19 сентября, сообщил РИА Новости директор артиста.Гришечкин скончался на 62-м году жизни в субботу. "Прощание с Вячеславом Германовичем пройдёт во вторник в 12 часов дня в Театре на Юго-Западе", - сказал собеседник агентства. Как сообщил РИА Новости источник, отпевание будет проходить в храме Архангела Михаила в 13.30. По словам источника, тело Гришечкина, возможно, кремируют на Хованском кладбище.Гришечкин, заслуженный артист России, известен по ролям в сериалах "Солдаты", "Маргоша 3", "Каменская 3", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Красные горы" и "Провокатор".

https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896671076.html

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Наталья Макарова

москва, россия, культура, новости культуры, вячеслав гришечкин, хованское кладбище