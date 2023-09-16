https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896696797.html

Коллеги актера Вячеслава Гришечкина рассказали о его таланте

Коллеги актера Вячеслава Гришечкина рассказали о его таланте - РИА Новости, 16.09.2023

Коллеги актера Вячеслава Гришечкина рассказали о его таланте

Во время работы в Театре на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин создал более 30 незабываемых ролей, его талант был многогранен, неподражаем и самобытен, сообщили РИА... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:10

2023-09-16T14:10

2023-09-16T19:28

культура

новости культуры

россия

вячеслав гришечкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896696393_550:833:2708:2047_1920x0_80_0_0_83bba16a0f5d16539ecb5084681b6b4e.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Во время работы в Театре на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин создал более 30 незабываемых ролей, его талант был многогранен, неподражаем и самобытен, сообщили РИА Новости коллеги и друзья актера. Ранее артист Театра на Юго-Западе Антон Белов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что советский и российский актёр Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериале "Солдаты", скончался на 62-м году жизни. "Гришечкин стоял у истоков Театра на Юго-Западе, с его именем связана славная незабываемая эпоха этого театра. Еще будучи студентом ГИТИСа Вячеслав уже играл в нашем театре под руководством Валерия Беляковича", - сказали РИА Новости коллеги актера. "За годы работы в Театре на Юго-Западе Гришечкин создал более 30 незабываемых ролей. Его талант был многогранен, неподражаем и самобытен. Он был одинаково органичен в драматических и комических ролях", - добавили собеседники агентства. Хлестаков в "Ревизоре", Тарелкин в спектакле " Смерть Тарелкина", Король Людовик в "Мольере", Меркуцио в " Ромео и Джульетте", Жевакин в " Женитьбе", Барон в " На дне" – самые знаменитые роли актера. Гришечкин с успехом снимался и в кино, где сыграл более 160 ролей. В 2009 году он возглавил Волжский драматический театр. С 2017 года руководил театральной студией при Московском университете МВД России. "Светлая память талантливому артисту и прекрасному человеку, истинному служителю Театра", - заключили собеседники агентства. О месте и времени прощания буде известно позже.

https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896683817.html

https://ria.ru/20230916/grishechkin-1896671076.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, россия, вячеслав гришечкин