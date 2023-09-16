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Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне - РИА Новости, 16.09.2023
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18:00 16.09.2023 (обновлено: 18:03 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/fridman-1896728016.html
Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне
Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне - РИА Новости, 16.09.2023
Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне
Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил в интервью британской газете Times, что быть состоятельным россиянином в Великобритании, похоже, по умолчанию... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:00
2023-09-16T18:03
великобритания
лондон
михаил фридман
альфа-банк
x5 retail group
вымпелком
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил в интервью британской газете Times, что быть состоятельным россиянином в Великобритании, похоже, по умолчанию считается преступлением. Ранее агентство Блумберг передавало, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование предполагаемого обхода санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана. &quot;Похоже, что быть состоятельным россиянином (в Великобритании) без исключений считается преступлением&quot;, - заявил Фридман.Бизнесмен отметил, что в Великобритании он перестал ощущать спокойствие и стабильность. "Я считаю, что санкции, введенные против меня и моих партнеров, несправедливы и неоправданны", - добавил Фридман. Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское агентство сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896249653.html
https://ria.ru/20230905/fridman-1894318139.html
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великобритания, лондон, михаил фридман, альфа-банк, x5 retail group, вымпелком
Великобритания, Лондон, Михаил Фридман, Альфа-банк, X5 Retail Group, ВымпелКом
Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне

Миллиардер Фридман заявил, что в Британии он потерял спокойствие и стабильность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийский бизнесмен Михаил Фридман
Российский бизнесмен Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский бизнесмен Михаил Фридман. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил в интервью британской газете Times, что быть состоятельным россиянином в Великобритании, похоже, по умолчанию считается преступлением.
Ранее агентство Блумберг передавало, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование предполагаемого обхода санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана.
«

"Похоже, что быть состоятельным россиянином (в Великобритании) без исключений считается преступлением", - заявил Фридман.

Бизнесмен отметил, что в Великобритании он перестал ощущать спокойствие и стабильность.
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«
"Я считаю, что санкции, введенные против меня и моих партнеров, несправедливы и неоправданны", - добавил Фридман.
Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское агентство сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно.
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