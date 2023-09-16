https://ria.ru/20230916/fridman-1896728016.html

Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне

Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне - РИА Новости, 16.09.2023

Фридман заявил, что потерял спокойствие и стабильность в Лондоне

Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил в интервью британской газете Times, что быть состоятельным россиянином в Великобритании, похоже, по умолчанию... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T18:00

2023-09-16T18:00

2023-09-16T18:03

великобритания

лондон

михаил фридман

альфа-банк

x5 retail group

вымпелком

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил в интервью британской газете Times, что быть состоятельным россиянином в Великобритании, похоже, по умолчанию считается преступлением. Ранее агентство Блумберг передавало, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование предполагаемого обхода санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана. "Похоже, что быть состоятельным россиянином (в Великобритании) без исключений считается преступлением", - заявил Фридман.Бизнесмен отметил, что в Великобритании он перестал ощущать спокойствие и стабильность. "Я считаю, что санкции, введенные против меня и моих партнеров, несправедливы и неоправданны", - добавил Фридман. Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское агентство сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно.

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896249653.html

https://ria.ru/20230905/fridman-1894318139.html

великобритания

лондон

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, лондон, михаил фридман, альфа-банк, x5 retail group, вымпелком