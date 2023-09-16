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Реконструкция как наука. На Куликовом поле открылся фестиваль истории - РИА Новости, 16.09.2023
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Культура
 
09:00 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/festival-1896481785.html
Реконструкция как наука. На Куликовом поле открылся фестиваль истории
Реконструкция как наука. На Куликовом поле открылся фестиваль истории - РИА Новости, 16.09.2023
Реконструкция как наука. На Куликовом поле открылся фестиваль истории
Праздничные мероприятия, посвященные 643-й годовщине Куликовской битвы, стартовали в музейном комплексе "Куликово поле". Самой красочной частью праздника стала... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T09:00
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куликово поле (заповедник)
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общество
куликовская битва
культура
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Праздничные мероприятия, посвященные 643-й годовщине Куликовской битвы, стартовали в музейном комплексе "Куликово поле". Самой красочной частью праздника стала визуализация исторических событий, основанная на исследованиях современной науки.
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куликово поле (заповедник), фото, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, общество, куликовская битва, наука, россия, дмитрий донской, новости культуры
Куликово поле (заповедник), Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Общество, Куликовская битва, Культура, Наука, Россия, Дмитрий Донской, Новости культуры

Реконструкция как наука. На Куликовом поле открылся фестиваль истории

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Праздничные мероприятия, посвященные 643-й годовщине Куликовской битвы, стартовали в музейном комплексе "Куликово поле". Самой красочной частью праздника стала визуализация исторических событий, основанная на исследованиях современной науки.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По традиции торжественные мероприятия открыл международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". Его кульминация - праздник на Красном холме и зрелищная театрализованная реконструкция средневекового сражения, а также турнир по историческому средневековому бою в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом.

Участник военно-исторического фестиваля Поле Куликово устанавливает палатку

По традиции торжественные мероприятия открыл международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". Его кульминация - праздник на Красном холме и зрелищная театрализованная реконструкция средневекового сражения, а также турнир по историческому средневековому бою в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 7
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Реконструкторы со всей страны и гости праздника погрузились в эпоху Средневековья. К фестивалю участники готовились заранее: их костюмы и доспехи проходят строгий отбор на соответствие исторической достоверности.

Участники реконструкции сражения в рамках военно-исторического фестиваля Поле Куликово, посвященного годовщине Куликовской битвы, в Тульской области

Реконструкторы со всей страны и гости праздника погрузились в эпоху Средневековья. К фестивалю участники готовились заранее: их костюмы и доспехи проходят строгий отбор на соответствие исторической достоверности.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 7
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Для максимального погружения в средневековую эпоху реконструкторы на несколько дней полностью перевоплощаются в жителей Руси и Орды времен Куликовской битвы, ограничивая себя в современных благах и комфорте или полностью отказываясь от них.

Участница военно-исторического фестиваля Поле Куликово у костра

Для максимального погружения в средневековую эпоху реконструкторы на несколько дней полностью перевоплощаются в жителей Руси и Орды времен Куликовской битвы, ограничивая себя в современных благах и комфорте или полностью отказываясь от них.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 7
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Самый ожидаемый элемент программы – театрализованная реконструкция средневекового сражения русской и ордынской ратей под руководством Дмитрия Донского и Мамая, раскрывающая данные летописных источников.

Участник реконструкции сражения в рамках военно-исторического фестиваля Поле Куликово, посвященного годовщине Куликовской битвы, в Тульской области

Самый ожидаемый элемент программы – театрализованная реконструкция средневекового сражения русской и ордынской ратей под руководством Дмитрия Донского и Мамая, раскрывающая данные летописных источников.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 7
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В этом году участие в мероприятиях подтвердили более 100 коллективов из разных городов России.

Участник военно-исторического фестиваля Поле Куликово, посвященного годовщине Куликовской битвы, в Тульской области

В этом году участие в мероприятиях подтвердили более 100 коллективов из разных городов России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 7
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Участники фестиваля принимают участие в насыщенной событиями программе, в том числе в конкурсе исторической кухни, мастер-классе по реконструкции доспехов XIV века и т.д. А по итогам двух туров исторических состязаний на Куликовом поле выберут лучшего лучника.

Участники реконструкции сражения в рамках военно-исторического фестиваля Поле Куликово, посвященного годовщине Куликовской битвы, в Тульской области

Участники фестиваля принимают участие в насыщенной событиями программе, в том числе в конкурсе исторической кухни, мастер-классе по реконструкции доспехов XIV века и т.д. А по итогам двух туров исторических состязаний на Куликовом поле выберут лучшего лучника.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 7
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Многодневное празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября (8 сентября по старому стилю. – Прим. ред.), в день сражения русских и ордынских ратей в 1380 году.

Лагерь участников военно-исторического фестиваля Поле Куликово, посвященного годовщине Куликовской битвы, в Тульской области

Многодневное празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября (8 сентября по старому стилю. – Прим. ред.), в день сражения русских и ордынских ратей в 1380 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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