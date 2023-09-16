Реконструкция как наука. На Куликовом поле открылся фестиваль истории

По традиции торжественные мероприятия открыл международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". Его кульминация - праздник на Красном холме и зрелищная театрализованная реконструкция средневекового сражения, а также турнир по историческому средневековому бою в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом.
По традиции торжественные мероприятия открыл международный военно-исторический фестиваль "Поле Куликово". Его кульминация - праздник на Красном холме и зрелищная театрализованная реконструкция средневекового сражения, а также турнир по историческому средневековому бою в музейном комплексе "Куликово поле" в Моховом.
Реконструкторы со всей страны и гости праздника погрузились в эпоху Средневековья. К фестивалю участники готовились заранее: их костюмы и доспехи проходят строгий отбор на соответствие исторической достоверности.
Реконструкторы со всей страны и гости праздника погрузились в эпоху Средневековья. К фестивалю участники готовились заранее: их костюмы и доспехи проходят строгий отбор на соответствие исторической достоверности.
Для максимального погружения в средневековую эпоху реконструкторы на несколько дней полностью перевоплощаются в жителей Руси и Орды времен Куликовской битвы, ограничивая себя в современных благах и комфорте или полностью отказываясь от них.
Для максимального погружения в средневековую эпоху реконструкторы на несколько дней полностью перевоплощаются в жителей Руси и Орды времен Куликовской битвы, ограничивая себя в современных благах и комфорте или полностью отказываясь от них.
Самый ожидаемый элемент программы – театрализованная реконструкция средневекового сражения русской и ордынской ратей под руководством Дмитрия Донского и Мамая, раскрывающая данные летописных источников.
Самый ожидаемый элемент программы – театрализованная реконструкция средневекового сражения русской и ордынской ратей под руководством Дмитрия Донского и Мамая, раскрывающая данные летописных источников.
В этом году участие в мероприятиях подтвердили более 100 коллективов из разных городов России.
В этом году участие в мероприятиях подтвердили более 100 коллективов из разных городов России.
Участники фестиваля принимают участие в насыщенной событиями программе, в том числе в конкурсе исторической кухни, мастер-классе по реконструкции доспехов XIV века и т.д. А по итогам двух туров исторических состязаний на Куликовом поле выберут лучшего лучника.
Участники фестиваля принимают участие в насыщенной событиями программе, в том числе в конкурсе исторической кухни, мастер-классе по реконструкции доспехов XIV века и т.д. А по итогам двух туров исторических состязаний на Куликовом поле выберут лучшего лучника.
Многодневное празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября (8 сентября по старому стилю. – Прим. ред.), в день сражения русских и ордынских ратей в 1380 году.
Многодневное празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября (8 сентября по старому стилю. – Прим. ред.), в день сражения русских и ордынских ратей в 1380 году.