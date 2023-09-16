https://ria.ru/20230916/embargo-1896701167.html

В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву

В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву - РИА Новости, 16.09.2023

В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву

Запрет ввоза в Польшу зерна с Украины введен в интересах Киева, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:43

2023-09-16T14:43

2023-09-16T14:43

в мире

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884645189_0:292:3072:2019_1920x0_80_0_0_5a2d39b0edaaa279c79520d0efbbb41b.jpg

ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Запрет ввоза в Польшу зерна с Украины введен в интересах Киева, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. "Транзитом через Польшу в феврале этого года проехало 114 тысяч тонн зерна, в марте 120 тысяч тонн, а когда мы ввели ограничения, то в июне прошло 260 тысяч тонн", - сказал Телюс. Он отметил, что такая же тенденция наблюдается во всех граничащих с Украиной странах. "Это показывает, что транзит выше во время действия ввозных ограничений", - заключил министр. В пятницу вечером Еврокомиссия не стала продлевать введенное ранее эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран, включая Польшу. В ответ на это Польша с полуночи ввела бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.

https://ria.ru/20230916/import-1896688851.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина