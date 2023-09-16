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В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву - РИА Новости, 16.09.2023
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14:43 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/embargo-1896701167.html
В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву
В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву - РИА Новости, 16.09.2023
В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву
Запрет ввоза в Польшу зерна с Украины введен в интересах Киева, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:43
2023-09-16T14:43
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Запрет ввоза в Польшу зерна с Украины введен в интересах Киева, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс. "Транзитом через Польшу в феврале этого года проехало 114 тысяч тонн зерна, в марте 120 тысяч тонн, а когда мы ввели ограничения, то в июне прошло 260 тысяч тонн", - сказал Телюс. Он отметил, что такая же тенденция наблюдается во всех граничащих с Украиной странах. "Это показывает, что транзит выше во время действия ввозных ограничений", - заключил министр. В пятницу вечером Еврокомиссия не стала продлевать введенное ранее эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран, включая Польшу. В ответ на это Польша с полуночи ввела бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
В Польше попытались доказать, что эмбарго на украинское зерно выгодно Киеву

Польский министр: эмбарго на украинское зерно приносит пользу самому Киеву

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает украинское зерно
Грузовик разгружает украинское зерно - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает украинское зерно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Запрет ввоза в Польшу зерна с Украины введен в интересах Киева, заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.
"Транзитом через Польшу в феврале этого года проехало 114 тысяч тонн зерна, в марте 120 тысяч тонн, а когда мы ввели ограничения, то в июне прошло 260 тысяч тонн", - сказал Телюс.
Он отметил, что такая же тенденция наблюдается во всех граничащих с Украиной странах. "Это показывает, что транзит выше во время действия ввозных ограничений", - заключил министр.
В пятницу вечером Еврокомиссия не стала продлевать введенное ранее эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран, включая Польшу. В ответ на это Польша с полуночи ввела бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна.
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