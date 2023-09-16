https://ria.ru/20230916/elektroenergiya-1896752017.html
На Украине подготовили графики отключений света зимой
На Украине подготовили графики отключений света зимой - РИА Новости, 16.09.2023
На Украине подготовили графики отключений света зимой
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что блэкауты в стране предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений света по... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T22:16
2023-09-16T22:16
2023-09-16T22:16
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что блэкауты в стране предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений света по стране уже подготовлены. Ее слова приводит агентство "РБК-Украина".Ранее издание "Обозреватель" со ссылкой на собеседника в правительстве сообщало, что украинские местные власти и энергокомпании разрабатывают графики отключений электроэнергии до 1 октября, их начнут применять в случае необходимости балансировки энергосистемы. "Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми… и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут. Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг… повреждения будут такими, что придется вводить эти графики", - приводит слова Гринчук агентство.Гринчук в очередной раз отметила, что предстоящий отопительный сезон не будет легким, несмотря на то, что с конца предыдущего сезона ведутся работы по восстановлению генерации. "Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время, мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", - подчеркнула замминистра. Ранее в министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, отключения возможны при повреждении энергетической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230914/revolyutsiya-1896238943.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, украина, в мире
На Украине подготовили графики отключений света зимой
Минэнерго Украины: блэкауты зимой не планируются, но графики отключений готовы
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.
Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что блэкауты в стране предстоящей зимой не планируются, однако графики отключений света по стране уже подготовлены. Ее слова приводит агентство "РБК-Украина"
.
Ранее издание "Обозреватель" со ссылкой на собеседника в правительстве сообщало, что украинские местные власти и энергокомпании разрабатывают графики отключений электроэнергии до 1 октября, их начнут применять в случае необходимости балансировки энергосистемы.
"Зима близко". В Киеве пригрозили Зеленскому революцией
"Мы надеемся, что нам удастся в этом году быть более готовыми… и быстрее восстанавливаться, если все-таки повреждения будут. Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами систем распределения подготовлены графики отключений, если вдруг… повреждения будут такими, что придется вводить эти графики", - приводит слова Гринчук агентство.
Гринчук в очередной раз отметила, что предстоящий отопительный сезон не будет легким, несмотря на то, что с конца предыдущего сезона ведутся работы по восстановлению генерации. "Всю весну и лето мы провели в тяжелых ремонтных работах. В то же время, мы пытались составить графики ремонтных работ так, чтобы не ограничивать наших потребителей и подойти к следующему отопительному сезону максимально готовыми", - подчеркнула замминистра.
Ранее в министерстве энергетики Украины сообщали, что энергосистема страны будет полностью готова к прохождению отопительного сезона без отключений света, отключения возможны при повреждении энергетической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Шмыгаль: Киев рассчитывает на США в подготовке к отопительному сезону