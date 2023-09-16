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Экспорт из Молдавии в СНГ увеличился на 13,2 процентов - РИА Новости, 16.09.2023
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18:34 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/eksport-1896731733.html
Экспорт из Молдавии в СНГ увеличился на 13,2 процентов
Экспорт из Молдавии в СНГ увеличился на 13,2 процентов - РИА Новости, 16.09.2023
Экспорт из Молдавии в СНГ увеличился на 13,2 процентов
Экспорт товаров из Молдавии за первые семь месяцев текущего года составил более 2,3 миллиарда долларов, что почти на 11% меньше по сравнению с соответствующим... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:34
2023-09-16T18:34
экономика
сша
снг
евросоюз
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КИШИНЕВ, 16 сен - РИА Новости. Экспорт товаров из Молдавии за первые семь месяцев текущего года составил более 2,3 миллиарда долларов, что почти на 11% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизились, в частности, поставки в ЕС - на 8%, однако в страны СНГ они, наоборот, увеличились более чем на 13%, сообщает Национальное бюро статистики. "В январе-июле 2023 года экспорт товаров составил 2346,5 миллиона долларов США, что на 10,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро. По данным статистической службы, в том числе экспортные поставки в страны Европейского союза за первые семь месяцев составили более 1,4 миллиарда долларов (на 8% меньше, чем за соответствующий период 2022 года), а это 62,3% от общего объема экспорта. "В январе-июле 2023 года в страны СНГ было экспортировано товаров на сумму 585,3 миллиона долларов США (на 68,1 миллиона долларов США или на 13,2% больше, по отношению к аналогичному периоду 2022 года), что соответствует 24,9% от общего объема экспорта", - также сообщили в бюро. Уточняется, что рост экспорта в страны СНГ был обеспечен в основном Украиной (на 66,9 миллиона долларов США или на 20,3% больше, по сравнению с январем-июлем 2022 года).
https://ria.ru/20230916/liberalizatsiya-1896713900.html
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экономика, сша, снг, евросоюз, молдавия, украина
Экономика, США, СНГ, Евросоюз, Молдавия, Украина
Экспорт из Молдавии в СНГ увеличился на 13,2 процентов

Экспорт из Молдавии в СНГ увеличился на 13,2%, в ЕС — сократился на 8%

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 сен - РИА Новости. Экспорт товаров из Молдавии за первые семь месяцев текущего года составил более 2,3 миллиарда долларов, что почти на 11% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, снизились, в частности, поставки в ЕС - на 8%, однако в страны СНГ они, наоборот, увеличились более чем на 13%, сообщает Национальное бюро статистики.
«
"В январе-июле 2023 года экспорт товаров составил 2346,5 миллиона долларов США, что на 10,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро.
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По данным статистической службы, в том числе экспортные поставки в страны Европейского союза за первые семь месяцев составили более 1,4 миллиарда долларов (на 8% меньше, чем за соответствующий период 2022 года), а это 62,3% от общего объема экспорта.
«
"В январе-июле 2023 года в страны СНГ было экспортировано товаров на сумму 585,3 миллиона долларов США (на 68,1 миллиона долларов США или на 13,2% больше, по отношению к аналогичному периоду 2022 года), что соответствует 24,9% от общего объема экспорта", - также сообщили в бюро.
Уточняется, что рост экспорта в страны СНГ был обеспечен в основном Украиной (на 66,9 миллиона долларов США или на 20,3% больше, по сравнению с январем-июлем 2022 года).
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