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В Самаре произошло ДТП с участием семи автомобилей - РИА Новости, 16.09.2023
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21:44 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/dtp-1896749855.html
В Самаре произошло ДТП с участием семи автомобилей
В Самаре произошло ДТП с участием семи автомобилей - РИА Новости, 16.09.2023
В Самаре произошло ДТП с участием семи автомобилей
Три человека пострадали при столкновении семи автомобилей вечером в субботу в Самаре в районе торгового центра "Парк Хаус", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T21:44
2023-09-16T21:44
происшествия
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САМАРА, 16 сен - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении семи автомобилей вечером в субботу в Самаре в районе торгового центра "Парк Хаус", сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. "По предварительной информации, в 20.40 (19.40 мск) водитель автомобиля Land Cruiser двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-вокзальной в сторону улицы XXII Партсъезда, в пути следования водитель не выбрал соответствующую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с шестью автомобилями, двигавшимися в попутном направлении. С места происшествия за медицинской помощью обратились три человека, из них один несовершеннолетний", - говорится в сообщении. По информации ведомства, погибших в ДТП нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230916/dtp-1896749240.html
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происшествия, самара, гибдд мвд рф, авто
Происшествия, Самара, ГИБДД МВД РФ, Авто
В Самаре произошло ДТП с участием семи автомобилей

В Самаре три человека пострадали в ДТП с участием семи автомобилей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 сен - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении семи автомобилей вечером в субботу в Самаре в районе торгового центра "Парк Хаус", сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«
"По предварительной информации, в 20.40 (19.40 мск) водитель автомобиля Land Cruiser двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Ново-вокзальной в сторону улицы XXII Партсъезда, в пути следования водитель не выбрал соответствующую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с шестью автомобилями, двигавшимися в попутном направлении. С места происшествия за медицинской помощью обратились три человека, из них один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, погибших в ДТП нет. На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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