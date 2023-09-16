https://ria.ru/20230916/dtp-1896709960.html

В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля

В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля - РИА Новости, 16.09.2023

В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля

Иномарка на полном ходу въехала в стоящий на "аварийке" автомобиль в центре Москвы, сообщил дептранс столицы в телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T15:36

2023-09-16T15:36

2023-09-16T17:05

происшествия

москва

авто

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Иномарка на полном ходу въехала в стоящий на "аварийке" автомобиль в центре Москвы, сообщил дептранс столицы в телеграм-канале."На Садовой-Спасской улице (в районе дома 1/2) произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов. На месте работают оперативные службы города", — рассказали в ведомстве.В ролике, опубликованном дептрансом, видно, как белый кроссовер на полном ходу въезжает в легковое авто, стоящее с включенными аварийными сигналами. Кроме того, около легковушки находились несколько человек, которые также пострадали при столкновении. Движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы.Позднее столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале, что мужчину, на которого был совершен наезд, госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.Кроме того, столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

https://ria.ru/20230821/legkovushka-1891332820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, авто, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)