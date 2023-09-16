Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 16.09.2023 (обновлено: 17:05 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/dtp-1896709960.html
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля - РИА Новости, 16.09.2023
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля
Иномарка на полном ходу въехала в стоящий на "аварийке" автомобиль в центре Москвы, сообщил дептранс столицы в телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:36
2023-09-16T17:05
происшествия
москва
авто
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Иномарка на полном ходу въехала в стоящий на "аварийке" автомобиль в центре Москвы, сообщил дептранс столицы в телеграм-канале.&quot;На Садовой-Спасской улице (в районе дома 1/2) произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов. На месте работают оперативные службы города&quot;, — рассказали в ведомстве.В ролике, опубликованном дептрансом, видно, как белый кроссовер на полном ходу въезжает в легковое авто, стоящее с включенными аварийными сигналами. Кроме того, около легковушки находились несколько человек, которые также пострадали при столкновении. Движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы.Позднее столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале, что мужчину, на которого был совершен наезд, госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.Кроме того, столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
https://ria.ru/20230821/legkovushka-1891332820.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, авто, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Авто, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля

В Москве на Садовой-Спасской иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" авто

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Иномарка на полном ходу въехала в стоящий на "аварийке" автомобиль в центре Москвы, сообщил дептранс столицы в телеграм-канале.
«

"На Садовой-Спасской улице (в районе дома 1/2) произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов. На месте работают оперативные службы города", — рассказали в ведомстве.

В ролике, опубликованном дептрансом, видно, как белый кроссовер на полном ходу въезжает в легковое авто, стоящее с включенными аварийными сигналами. Кроме того, около легковушки находились несколько человек, которые также пострадали при столкновении.
Движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы.
Позднее столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале, что мужчину, на которого был совершен наезд, госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Светофор на перекрестке - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек
21 августа, 16:50
 
ПроисшествияМоскваАвтоРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала