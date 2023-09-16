https://ria.ru/20230916/dtp-1896709960.html
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля - РИА Новости, 16.09.2023
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля
Иномарка на полном ходу въехала в стоящий на "аварийке" автомобиль в центре Москвы, сообщил дептранс столицы в телеграм-канале. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:36
2023-09-16T15:36
2023-09-16T17:05
происшествия
москва
авто
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Иномарка на полном ходу въехала в стоящий на "аварийке" автомобиль в центре Москвы, сообщил дептранс столицы в телеграм-канале."На Садовой-Спасской улице (в районе дома 1/2) произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов. На месте работают оперативные службы города", — рассказали в ведомстве.В ролике, опубликованном дептрансом, видно, как белый кроссовер на полном ходу въезжает в легковое авто, стоящее с включенными аварийными сигналами. Кроме того, около легковушки находились несколько человек, которые также пострадали при столкновении. Движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы.Позднее столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале, что мужчину, на которого был совершен наезд, госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.Кроме того, столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
https://ria.ru/20230821/legkovushka-1891332820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, авто, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Авто, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В центре Москвы иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" автомобиля
В Москве на Садовой-Спасской иномарка сбила людей у стоящего на "аварийке" авто
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Иномарка на полном ходу въехала в стоящий на "аварийке" автомобиль в центре Москвы, сообщил дептранс столицы в телеграм
-канале.
«
"На Садовой-Спасской улице (в районе дома 1/2) произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов. На месте работают оперативные службы города", — рассказали в ведомстве.
В ролике, опубликованном дептрансом, видно, как белый кроссовер на полном ходу въезжает в легковое авто, стоящее с включенными аварийными сигналами. Кроме того, около легковушки находились несколько человек, которые также пострадали при столкновении.
Движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы.
Позднее столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале, что мужчину, на которого был совершен наезд, госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, столичные следователи возбудили уголовное дело о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова
.
В Подмосковье легковушка влетела в машину полиции, пострадали пять человек