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В Москве сотрудница полиции сбила женщину на переходе - РИА Новости, 16.09.2023
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00:05 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/dtp-1896646486.html
В Москве сотрудница полиции сбила женщину на переходе
В Москве сотрудница полиции сбила женщину на переходе - РИА Новости, 16.09.2023
В Москве сотрудница полиции сбила женщину на переходе
Сотрудница полиции, по предварительным данным, сбила женщину на "зебре" на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, проводится проверка, сообщили РИА РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T00:05
2023-09-16T00:05
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сотрудница полиции, по предварительным данным, сбила женщину на "зебре" на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации ведомства, авария случилась в четверг вечером на Жигулевской улице. Там водитель иномарки Mazda наехала на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. "При проведении проверки предварительно установлено, что автомашиной управляла сотрудница ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы, которая находилась в свободное от службы время, трезвая", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что водитель авто вызвала бригаду медиков. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские проводят проверку.
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве сотрудница полиции сбила женщину на переходе

На юго-востоке Москвы сотрудница полиции на легковушке сбила женщину на переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Сотрудница полиции, по предварительным данным, сбила женщину на "зебре" на юго-востоке Москвы, пострадавшую госпитализировали, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации ведомства, авария случилась в четверг вечером на Жигулевской улице. Там водитель иномарки Mazda наехала на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"При проведении проверки предварительно установлено, что автомашиной управляла сотрудница ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы, которая находилась в свободное от службы время, трезвая", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что водитель авто вызвала бригаду медиков. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские проводят проверку.
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