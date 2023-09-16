https://ria.ru/20230916/dron-1896733016.html

ВСУ атаковали село Долгое с помощью дрона-камикадзе, сообщил Гладков

ВСУ атаковали село Долгое с помощью дрона-камикадзе, сообщил Гладков - РИА Новости, 16.09.2023

ВСУ атаковали село Долгое с помощью дрона-камикадзе, сообщил Гладков

Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, повреждена водонапорная башня, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T18:47

2023-09-16T18:47

2023-09-16T19:01

вооруженные силы украины

жкх

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, повреждена водонапорная башня, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня", - написал Гладков.Он уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к восстановительным работам.Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230907/blindazh-1894676089.html

https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894213605.html

белгородская область

харьковская область

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вооруженные силы украины, жкх, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, луганская народная республика