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ВСУ атаковали село Долгое с помощью дрона-камикадзе, сообщил Гладков - РИА Новости, 16.09.2023
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18:47 16.09.2023 (обновлено: 19:01 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/dron-1896733016.html
ВСУ атаковали село Долгое с помощью дрона-камикадзе, сообщил Гладков
ВСУ атаковали село Долгое с помощью дрона-камикадзе, сообщил Гладков - РИА Новости, 16.09.2023
ВСУ атаковали село Долгое с помощью дрона-камикадзе, сообщил Гладков
Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, повреждена водонапорная башня, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T18:47
2023-09-16T19:01
вооруженные силы украины
жкх
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, повреждена водонапорная башня, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня", - написал Гладков.Он уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к восстановительным работам.Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20230907/blindazh-1894676089.html
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вооруженные силы украины, жкх, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, луганская народная республика
Вооруженные силы Украины, ЖКХ, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Луганская Народная Республика
ВСУ атаковали село Долгое с помощью дрона-камикадзе, сообщил Гладков

Гладков: село Долгое подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

© Фото : Роман Старовойт/TelegramУкраинский дрон-камикадзе
Украинский дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Украинский дрон-камикадзе. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, повреждена водонапорная башня, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет. Повреждение получила водонапорная башня", - написал Гладков.
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Он уточнил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к восстановительным работам.
Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
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Вооруженные силы УкраиныЖКХБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковЛуганская Народная Республика
 
 
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