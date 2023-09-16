https://ria.ru/20230916/donetsk-1896686028.html
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 16.09.2023
При обстреле Донецка погиб мужчина
Мужчина погиб, женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:24
2023-09-16T12:24
2023-09-16T12:24
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина погиб, женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Фета, 21/2 погиб мужчина 1955 года рождения, ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
донецк
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мужчина