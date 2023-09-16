https://ria.ru/20230916/donetsk-1896686028.html

При обстреле Донецка погиб мужчина

При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 16.09.2023

При обстреле Донецка погиб мужчина

Мужчина погиб, женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:24

2023-09-16T12:24

2023-09-16T12:24

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина погиб, женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Фета, 21/2 погиб мужчина 1955 года рождения, ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия