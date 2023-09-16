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При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/donetsk-1896686028.html
При обстреле Донецка погиб мужчина
При обстреле Донецка погиб мужчина - РИА Новости, 16.09.2023
При обстреле Донецка погиб мужчина
Мужчина погиб, женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:24
2023-09-16T12:24
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина погиб, женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Фета, 21/2 погиб мужчина 1955 года рождения, ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка погиб мужчина

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина погиб, женщина пострадала при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 сентября по состоянию на 12.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Фета, 21/2 погиб мужчина 1955 года рождения, ранена женщина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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