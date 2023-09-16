https://ria.ru/20230916/donetsk-1896680151.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 16.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска за 10 минут выпустили 7 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:57

2023-09-16T10:57

2023-09-16T10:57

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили 7 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10:35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230916/taktika-1896677737.html

донецк

кировский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, украина, нато, сцкк, происшествия