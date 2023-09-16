Рейтинг@Mail.ru
ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 16.09.2023 (обновлено: 14:21 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/dolgintsevo-1896697164.html
ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области
ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.09.2023
ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пять боевых самолетов Украины на аэродроме около Кривого Рога, сообщили в субботу в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:12
2023-09-16T14:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
украина
кривой рог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_8d9f526a17ebaf375a0e57d567dc8add.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пять боевых самолетов Украины на аэродроме около Кривого Рога, сообщили в субботу в министерстве обороны РФ."Одиннадцатого сентября Воздушно-космическими силами России нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области. По уточненным данным, в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html
днепропетровская область
украина
кривой рог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_171:0:1710:1154_1920x0_80_0_0_24c5bf320f1777faf3d06bffee22a1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, украина, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог
ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области

МО: ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пять боевых самолетов Украины на аэродроме около Кривого Рога, сообщили в субботу в министерстве обороны РФ.
"Одиннадцатого сентября Воздушно-космическими силами России нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области. По уточненным данным, в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.
Огневая работа мотострелковой бригады в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Российские военные обратили в бегство украинских штурмовиков у Работино
Вчера, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьУкраинаКривой Рог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала