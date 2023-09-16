https://ria.ru/20230916/dolgintsevo-1896697164.html

ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области

ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.09.2023

ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пять боевых самолетов Украины на аэродроме около Кривого Рога, сообщили в субботу в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:12

2023-09-16T14:12

2023-09-16T14:21

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

украина

кривой рог

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пять боевых самолетов Украины на аэродроме около Кривого Рога, сообщили в субботу в министерстве обороны РФ."Одиннадцатого сентября Воздушно-космическими силами России нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области. По уточненным данным, в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html

днепропетровская область

украина

кривой рог

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, украина, кривой рог