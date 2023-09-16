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ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области
ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области - РИА Новости, 16.09.2023
ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области
Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пять боевых самолетов Украины на аэродроме около Кривого Рога, сообщили в субботу в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:12
2023-09-16T14:12
2023-09-16T14:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
украина
кривой рог
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили пять боевых самолетов Украины на аэродроме около Кривого Рога, сообщили в субботу в министерстве обороны РФ."Одиннадцатого сентября Воздушно-космическими силами России нанесен удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области. По уточненным данным, в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html
днепропетровская область
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, украина, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Украина, Кривой Рог
ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области
МО: ВКС 11 сентября ударили по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области