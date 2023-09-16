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Аргентина предложила включить Сообщество стран Латинской Америки в G20 - РИА Новости, 16.09.2023
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03:07 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/celac-1896654487.html
Аргентина предложила включить Сообщество стран Латинской Америки в G20
Аргентина предложила включить Сообщество стран Латинской Америки в G20 - РИА Новости, 16.09.2023
Аргентина предложила включить Сообщество стран Латинской Америки в G20
Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил включить Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в G20. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T03:07
2023-09-16T03:07
аргентина
латинская америка
индия
альберто фернандес
нарендра моди
большая двадцатка
африканский союз
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил включить Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в G20. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии первой сессии саммита G20 сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20. "(На саммите G20) Африканский союз стал частью группы. Богатства африканского континента разграбили державы мира, и это акт возмещения, гарантирующий, что грабеж не продолжится. Я предложил, чтобы в следующем году в рамках председательства Бразилии (в G20) в нее вступил CELAC, потому что невозможно представить, чтобы голос Карибского бассейна не был представлен, когда регион больше всего страдает от изменения климата", - отметил президент на саммите "Группы 77 плюс Китай", который проходит на Кубе. Его выступление транслировалось в Х (бывший Twitter). Он также снова призвал реформировать международную финансовую систему, которая в лице МВФ и Всемирного банка привела ряд стран в кризисное состояние, "сконцентрировав доходы в руках немногих и распределив бедность среди миллионов людей".
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аргентина, латинская америка, индия, альберто фернандес, нарендра моди, большая двадцатка, африканский союз, в мире
Аргентина, Латинская Америка, Индия, Альберто Фернандес, Нарендра Моди, Большая двадцатка, Африканский союз, В мире
Аргентина предложила включить Сообщество стран Латинской Америки в G20

Президент Аргентины Фернандес призвал включить CELAC в G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес предложил включить Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в G20.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии первой сессии саммита G20 сообщил, что Африканский союз стал постоянным членом G20.
"(На саммите G20) Африканский союз стал частью группы. Богатства африканского континента разграбили державы мира, и это акт возмещения, гарантирующий, что грабеж не продолжится. Я предложил, чтобы в следующем году в рамках председательства Бразилии (в G20) в нее вступил CELAC, потому что невозможно представить, чтобы голос Карибского бассейна не был представлен, когда регион больше всего страдает от изменения климата", - отметил президент на саммите "Группы 77 плюс Китай", который проходит на Кубе. Его выступление транслировалось в Х (бывший Twitter).
Он также снова призвал реформировать международную финансовую систему, которая в лице МВФ и Всемирного банка привела ряд стран в кризисное состояние, "сконцентрировав доходы в руках немногих и распределив бедность среди миллионов людей".
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Эксперт считает, что итоги G20 говорят о конце доминирования Запада в мире
Вчера, 19:49
 
АргентинаЛатинская АмерикаИндияАльберто ФернандесНарендра МодиБольшая двадцаткаАфриканский союзВ мире
 
 
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