https://ria.ru/20230916/bug-1896709461.html

Польша оборудует пограничный с Белоруссией Буг электронным заграждением

Польша оборудует пограничный с Белоруссией Буг электронным заграждением - РИА Новости, 16.09.2023

Польша оборудует пограничный с Белоруссией Буг электронным заграждением

Польша оснастит пограничную с Белоруссией реку Буг электронным заграждением, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Мариуш... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T15:35

2023-09-16T15:35

2023-09-16T15:35

в мире

польша

белоруссия

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Польша оснастит пограничную с Белоруссией реку Буг электронным заграждением, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. Ранее Польша завершила строительство заграждения на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. "Пограничная стража объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг вдоль границы с Белоруссией. До 22 сентября мы приглашаем все компании, которые хотели бы принять участие в этом тендере, подавать заявки в Пограничную стражу", - сказал Каминьский. Он добавил, что победитель тендера будет определен в середине ноября, чтобы еще в конце текущего года выбранный подрядчик мог начать работы. По словам министра, электронное заграждение будет иметь длину 172 километра, на нем разместят около 4,5 тысячи камер дневного и ночного видения, тепловизоры, датчики движения, сотни километров кабелей. Центр наблюдения за границей будет располагаться в штаб-квартире Надбужанского пограничного отряда в Хельме. При этом Каминьский отметил, что на реке Буг не планируется строительство физического заграждения "чтобы не отрезать наших граждан от реки".

https://ria.ru/20230904/granitsa-1894201799.html

https://ria.ru/20230904/belorussiya-1894105296.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, белоруссия, мариуш каминьский