https://ria.ru/20230916/bug-1896709461.html
Польша оборудует пограничный с Белоруссией Буг электронным заграждением
Польша оборудует пограничный с Белоруссией Буг электронным заграждением - РИА Новости, 16.09.2023
Польша оборудует пограничный с Белоруссией Буг электронным заграждением
Польша оснастит пограничную с Белоруссией реку Буг электронным заграждением, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Мариуш... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:35
2023-09-16T15:35
2023-09-16T15:35
в мире
польша
белоруссия
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Польша оснастит пограничную с Белоруссией реку Буг электронным заграждением, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. Ранее Польша завершила строительство заграждения на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. "Пограничная стража объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг вдоль границы с Белоруссией. До 22 сентября мы приглашаем все компании, которые хотели бы принять участие в этом тендере, подавать заявки в Пограничную стражу", - сказал Каминьский. Он добавил, что победитель тендера будет определен в середине ноября, чтобы еще в конце текущего года выбранный подрядчик мог начать работы. По словам министра, электронное заграждение будет иметь длину 172 километра, на нем разместят около 4,5 тысячи камер дневного и ночного видения, тепловизоры, датчики движения, сотни километров кабелей. Центр наблюдения за границей будет располагаться в штаб-квартире Надбужанского пограничного отряда в Хельме. При этом Каминьский отметил, что на реке Буг не планируется строительство физического заграждения "чтобы не отрезать наших граждан от реки".
https://ria.ru/20230904/granitsa-1894201799.html
https://ria.ru/20230904/belorussiya-1894105296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, мариуш каминьский
В мире, Польша, Белоруссия, Мариуш Каминьский
Польша оборудует пограничный с Белоруссией Буг электронным заграждением
Польша оборудует пограничный с Белоруссией Буг электронным заграждением в 172 км
ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Польша оснастит пограничную с Белоруссией реку Буг электронным заграждением, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.
Ранее Польша завершила строительство заграждения на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
"Пограничная стража объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг вдоль границы с Белоруссией. До 22 сентября мы приглашаем все компании, которые хотели бы принять участие в этом тендере, подавать заявки в Пограничную стражу", - сказал Каминьский.
Он добавил, что победитель тендера будет определен в середине ноября, чтобы еще в конце текущего года выбранный подрядчик мог начать работы.
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По словам министра, электронное заграждение будет иметь длину 172 километра, на нем разместят около 4,5 тысячи камер дневного и ночного видения, тепловизоры, датчики движения, сотни километров кабелей.
Центр наблюдения за границей будет располагаться в штаб-квартире Надбужанского пограничного отряда в Хельме.
При этом Каминьский отметил, что на реке Буг не планируется строительство физического заграждения "чтобы не отрезать наших граждан от реки".
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