В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол
Власти Харьковской области сообщили о колоссальным потерях ВСУ при боях у Оскола
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В районе реки Оскол в Харьковской области идут "серьезные бои", противник несет "колоссальные потери", заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Идут очень серьезные бои. Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении", - сообщил Ганчев, говоря о ситуации в районе реки Оскол.
Он отметил, что не может раскрыть подробности, так как бои еще продолжаются. Но, по словам Ганчева, в рядах ВСУ наблюдается паника и растерянность, что говорит о том, что у российских военных "все получается, как нужно".
Накануне МО РФ сообщило, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области.