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В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/boi-1896684537.html
В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол
В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол - РИА Новости, 16.09.2023
В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол
В районе реки Оскол в Харьковской области идут "серьезные бои", противник несет "колоссальные потери", заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T12:02
2023-09-16T12:02
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В районе реки Оскол в Харьковской области идут "серьезные бои", противник несет "колоссальные потери", заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. "Идут очень серьезные бои. Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении", - сообщил Ганчев, говоря о ситуации в районе реки Оскол. Он отметил, что не может раскрыть подробности, так как бои еще продолжаются. Но, по словам Ганчева, в рядах ВСУ наблюдается паника и растерянность, что говорит о том, что у российских военных "все получается, как нужно". Накануне МО РФ сообщило, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области.
https://ria.ru/20230914/drg-1896420409.html
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол

Власти Харьковской области сообщили о колоссальным потерях ВСУ при боях у Оскола

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В районе реки Оскол в Харьковской области идут "серьезные бои", противник несет "колоссальные потери", заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Идут очень серьезные бои. Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении", - сообщил Ганчев, говоря о ситуации в районе реки Оскол.
Он отметил, что не может раскрыть подробности, так как бои еще продолжаются. Но, по словам Ганчева, в рядах ВСУ наблюдается паника и растерянность, что говорит о том, что у российских военных "все получается, как нужно".
Накануне МО РФ сообщило, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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