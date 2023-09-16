https://ria.ru/20230916/boi-1896684537.html

В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол

В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол - РИА Новости, 16.09.2023

В Харьковской области сообщили о серьезных боях в районе реки Оскол

В районе реки Оскол в Харьковской области идут "серьезные бои", противник несет "колоссальные потери", заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T12:02

2023-09-16T12:02

2023-09-16T12:02

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В районе реки Оскол в Харьковской области идут "серьезные бои", противник несет "колоссальные потери", заявил РИА Новости глава администрации региона Виталий Ганчев. "Идут очень серьезные бои. Работает как артиллерия, так и авиация. Колоссальные потери несет противник на данном направлении", - сообщил Ганчев, говоря о ситуации в районе реки Оскол. Он отметил, что не может раскрыть подробности, так как бои еще продолжаются. Но, по словам Ганчева, в рядах ВСУ наблюдается паника и растерянность, что говорит о том, что у российских военных "все получается, как нужно". Накануне МО РФ сообщило, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, американскую самоходку М109 Paladin, гаубицу М777 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48. По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области.

https://ria.ru/20230914/drg-1896420409.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, вооруженные силы украины