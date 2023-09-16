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В Донецке в многоэтажку попал кассетный боеприпас, есть раненые
В Донецке в многоэтажку попал кассетный боеприпас, есть раненые - РИА Новости, 16.09.2023
В Донецке в многоэтажку попал кассетный боеприпас, есть раненые
Кассетный боеприпас попал в седьмой этаж многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка, ранены двое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T19:58
2023-09-16T19:58
2023-09-16T22:17
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Кассетный боеприпас попал в седьмой этаж многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка, ранены двое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Взрыв произошел в кухне квартиры, где в этот момент находилась хозяйка. Она получила ранения и была увезена каретой скорой помощи. В квартире находились также ее внучка и муж. "Взрыв. Жена была на кухне, в кухню и попало. Ее забрала скорая, оказали ей первую помощь и забрали в больницу", - рассказывает Петр, муж пострадавшей. По словам очевидцев, всего как минимум два мирных жителя получили ранения, их забрала скорая помощь. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 105 различных снарядов.
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Кадры с места попадания боеприпаса в многоэтажный дом в Донецке
Кассетный боеприпас, выпущенный ВСУ, попал в многоэтажку в Куйбышевском районе Донецка, ранена жительница квартиры на седьмом этаже, женщина в этот момент находилась на кухне, передает корреспондент РИА Новости.
2023-09-16T19:58
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецк
В Донецке в многоэтажку попал кассетный боеприпас, есть раненые
Кассетный боеприпас попал в седьмой этаж многоэтажки в Донецке, есть раненые