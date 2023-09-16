https://ria.ru/20230916/boepripas-1896739346.html

В Донецке в многоэтажку попал кассетный боеприпас, есть раненые

В Донецке в многоэтажку попал кассетный боеприпас, есть раненые - РИА Новости, 16.09.2023

В Донецке в многоэтажку попал кассетный боеприпас, есть раненые

Кассетный боеприпас попал в седьмой этаж многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка, ранены двое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T19:58

2023-09-16T19:58

2023-09-16T22:17

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Кассетный боеприпас попал в седьмой этаж многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка, ранены двое мирных жителей, передает корреспондент РИА Новости. Взрыв произошел в кухне квартиры, где в этот момент находилась хозяйка. Она получила ранения и была увезена каретой скорой помощи. В квартире находились также ее внучка и муж. "Взрыв. Жена была на кухне, в кухню и попало. Ее забрала скорая, оказали ей первую помощь и забрали в больницу", - рассказывает Петр, муж пострадавшей. По словам очевидцев, всего как минимум два мирных жителя получили ранения, их забрала скорая помощь. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 35 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 105 различных снарядов.

https://ria.ru/20230915/potrebnosti-1896597688.html

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

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Кадры с места попадания боеприпаса в многоэтажный дом в Донецке Кассетный боеприпас, выпущенный ВСУ, попал в многоэтажку в Куйбышевском районе Донецка, ранена жительница квартиры на седьмом этаже, женщина в этот момент находилась на кухне, передает корреспондент РИА Новости. 2023-09-16T19:58 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, донецк