https://ria.ru/20230916/bespilotniki-1896660416.html

В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники

В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 16.09.2023

В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T06:39

2023-09-16T06:39

2023-09-16T09:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями, сообщили в субботу в Минобороны России."Шестнадцатого сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Ранее, 5 сентября, над обоими регионами перехватывали дроны. Кроме того, в Тверской области еще один беспилотник ВСУ сбили в среду.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

https://ria.ru/20230915/dron-1896636167.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность