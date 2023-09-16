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В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники
В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 16.09.2023
В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T06:39
2023-09-16T06:39
2023-09-16T09:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями, сообщили в субботу в Минобороны России."Шестнадцатого сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Ранее, 5 сентября, над обоими регионами перехватывали дроны. Кроме того, в Тверской области еще один беспилотник ВСУ сбили в среду.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.
https://ria.ru/20230915/dron-1896636167.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники
Минобороны: ПВО сбила над Калужской и Тверской областями два украинских БПЛА