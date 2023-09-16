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В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 16.09.2023 (обновлено: 14:02 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/bespilotnik-1896695450.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.09.2023
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:58
2023-09-16T14:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России."Шестнадцатого сентября т.г. около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230916/bespilotniki-1896660416.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Шестнадцатого сентября т.г. около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - рассказали в ведомстве.
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
В Калужской и Тверской областях сбили украинские беспилотники
Вчера, 06:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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