https://ria.ru/20230916/bespilotnik-1896695450.html

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.09.2023

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:58

2023-09-16T13:58

2023-09-16T14:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России."Шестнадцатого сентября т.г. около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230916/bespilotniki-1896660416.html

белгородская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)