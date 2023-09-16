https://ria.ru/20230916/bespilotnik-1896695450.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.09.2023
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:58
2023-09-16T13:58
2023-09-16T14:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в субботу в Минобороны России."Шестнадцатого сентября т.г. около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230916/bespilotniki-1896660416.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области