https://ria.ru/20230916/benzin-1896758113.html

Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток

Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток - РИА Новости, 16.09.2023

Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Parisien объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев,... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T23:53

2023-09-16T23:53

2023-09-16T23:53

экономика

франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Parisien объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им "еще больше снизить цены". Борн отметила, что с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен. Но, по ее словам, правительству хотелось бы, чтобы "каждый взял на себя ответственность", как, например энергетическая компания TotalEnergies, которая ограничивает свои цены на уровне 1,99 евро за литр, или крупные ритейлеры, которые осуществляют операции по себестоимости. "Это хорошо, но, как многие заметили, они не могут снизить цены еще больше, поскольку закон запрещает им продавать в убыток с 1963 года. Сегодня я объявляю вам, что исключительно в отношении топлива и на ограниченный период в несколько месяцев мы собираемся снять этот запрет, что позволит дистрибьюторам еще больше снизить цены", - заявила премьер.По ее мнению, благодаря этой мере удастся добиться "ощутимых результатов для французов без субсидирования топлива". Ранее на этой неделе на фоне роста цен на бензин и дизель на французских АЗС водители метрополии рассказали РИА Новости, что больше не могут позволить себе заправить полный бак, а иметь личный автомобиль становится невыгодно. Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы, на ряде АЗС они давно превысили 2 евро за литр – символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно.

https://ria.ru/20230901/frantsiya-1893535040.html

https://ria.ru/20230822/benzin-1891530245.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, франция, элизабет борн