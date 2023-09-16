https://ria.ru/20230916/benzin-1896758113.html
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток - РИА Новости, 16.09.2023
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток
Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Parisien объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:53
2023-09-16T23:53
2023-09-16T23:53
экономика
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Parisien объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им "еще больше снизить цены". Борн отметила, что с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен. Но, по ее словам, правительству хотелось бы, чтобы "каждый взял на себя ответственность", как, например энергетическая компания TotalEnergies, которая ограничивает свои цены на уровне 1,99 евро за литр, или крупные ритейлеры, которые осуществляют операции по себестоимости. "Это хорошо, но, как многие заметили, они не могут снизить цены еще больше, поскольку закон запрещает им продавать в убыток с 1963 года. Сегодня я объявляю вам, что исключительно в отношении топлива и на ограниченный период в несколько месяцев мы собираемся снять этот запрет, что позволит дистрибьюторам еще больше снизить цены", - заявила премьер.По ее мнению, благодаря этой мере удастся добиться "ощутимых результатов для французов без субсидирования топлива". Ранее на этой неделе на фоне роста цен на бензин и дизель на французских АЗС водители метрополии рассказали РИА Новости, что больше не могут позволить себе заправить полный бак, а иметь личный автомобиль становится невыгодно. Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы, на ряде АЗС они давно превысили 2 евро за литр – символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно.
https://ria.ru/20230901/frantsiya-1893535040.html
https://ria.ru/20230822/benzin-1891530245.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, франция, элизабет борн
Экономика, Франция, Элизабет Борн
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток для снижения цен
ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Parisien
объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им "еще больше снизить цены".
Борн отметила, что с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен. Но, по ее словам, правительству хотелось бы, чтобы "каждый взял на себя ответственность", как, например энергетическая компания TotalEnergies, которая ограничивает свои цены на уровне 1,99 евро за литр, или крупные ритейлеры, которые осуществляют операции по себестоимости.
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"Это хорошо, но, как многие заметили, они не могут снизить цены еще больше, поскольку закон запрещает им продавать в убыток с 1963 года. Сегодня я объявляю вам, что исключительно в отношении топлива и на ограниченный период в несколько месяцев мы собираемся снять этот запрет, что позволит дистрибьюторам еще больше снизить цены", - заявила премьер.
По ее мнению, благодаря этой мере удастся добиться "ощутимых результатов для французов без субсидирования топлива".
Ранее на этой неделе на фоне роста цен на бензин и дизель на французских АЗС водители метрополии рассказали РИА Новости, что больше не могут позволить себе заправить полный бак, а иметь личный автомобиль становится невыгодно.
Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы, на ряде АЗС они давно превысили 2 евро за литр – символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно.
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