Рейтинг@Mail.ru
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/benzin-1896758113.html
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток - РИА Новости, 16.09.2023
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток
Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Parisien объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:53
2023-09-16T23:53
экономика
франция
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770520831_0:220:3163:1999_1920x0_80_0_0_d5744c34e50f266a4f6fb4fbd52b4baf.jpg
ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Parisien объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им "еще больше снизить цены". Борн отметила, что с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен. Но, по ее словам, правительству хотелось бы, чтобы "каждый взял на себя ответственность", как, например энергетическая компания TotalEnergies, которая ограничивает свои цены на уровне 1,99 евро за литр, или крупные ритейлеры, которые осуществляют операции по себестоимости. &quot;Это хорошо, но, как многие заметили, они не могут снизить цены еще больше, поскольку закон запрещает им продавать в убыток с 1963 года. Сегодня я объявляю вам, что исключительно в отношении топлива и на ограниченный период в несколько месяцев мы собираемся снять этот запрет, что позволит дистрибьюторам еще больше снизить цены&quot;, - заявила премьер.По ее мнению, благодаря этой мере удастся добиться "ощутимых результатов для французов без субсидирования топлива". Ранее на этой неделе на фоне роста цен на бензин и дизель на французских АЗС водители метрополии рассказали РИА Новости, что больше не могут позволить себе заправить полный бак, а иметь личный автомобиль становится невыгодно. Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы, на ряде АЗС они давно превысили 2 евро за литр – символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно.
https://ria.ru/20230901/frantsiya-1893535040.html
https://ria.ru/20230822/benzin-1891530245.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770520831_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_9e981adcaa68789e80179453ba8e6e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция, элизабет борн
Экономика, Франция, Элизабет Борн
Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток

Во Франции дистрибьюторам разрешили продавать бензин в убыток для снижения цен

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Заправка автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью газете Parisien объявила о разрешении дистрибьюторам продавать бензин "в убыток" в течение нескольких месяцев, чтобы позволить им "еще больше снизить цены".
Борн отметила, что с 2022 года во Франции было принято несколько мер против повышения цен. Но, по ее словам, правительству хотелось бы, чтобы "каждый взял на себя ответственность", как, например энергетическая компания TotalEnergies, которая ограничивает свои цены на уровне 1,99 евро за литр, или крупные ритейлеры, которые осуществляют операции по себестоимости.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Во Франции вступила в силу пенсионная реформа
1 сентября, 02:08
«

"Это хорошо, но, как многие заметили, они не могут снизить цены еще больше, поскольку закон запрещает им продавать в убыток с 1963 года. Сегодня я объявляю вам, что исключительно в отношении топлива и на ограниченный период в несколько месяцев мы собираемся снять этот запрет, что позволит дистрибьюторам еще больше снизить цены", - заявила премьер.

По ее мнению, благодаря этой мере удастся добиться "ощутимых результатов для французов без субсидирования топлива".
Ранее на этой неделе на фоне роста цен на бензин и дизель на французских АЗС водители метрополии рассказали РИА Новости, что больше не могут позволить себе заправить полный бак, а иметь личный автомобиль становится невыгодно.
Цены на бензин во Франции растут в последние месяцы, на ряде АЗС они давно превысили 2 евро за литр – символическую сумму, больше которой, согласно обещаниям правительства, топливо стоить не должно.
Итальянская заправка - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Цена на бензин в Италии достигла максимума с июля 2022 года
22 августа, 15:26
 
ЭкономикаФранцияЭлизабет Борн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала