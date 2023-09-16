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Лидер КНДР в Приморье посетил балет "Спящая красавица" - РИА Новости, 16.09.2023
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Культура
 
13:58 16.09.2023 (обновлено: 14:01 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/balet-1896695294.html
Лидер КНДР в Приморье посетил балет "Спящая красавица"
Лидер КНДР в Приморье посетил балет "Спящая красавица" - РИА Новости, 16.09.2023
Лидер КНДР в Приморье посетил балет "Спящая красавица"
Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Приморье посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T13:58
2023-09-16T14:01
культура
россия
владивосток
пхеньян
александр мацегора
ким чен ын
воздушно-космические силы россии
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Приморье посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, передает корреспондент РИА Новости.В пресс-службе театра РИА Новости уточнили, что на спектакль в субботу все билеты были раскуплены.Лидер КНДР прибыл на своём лимузине к приморской сцене Мариинки и поднялся в центральную ложу на 4 этаже театра уже после третьего звонка. Минут через пять начался балет. Ким Чен Ына в зал сопроводили посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко. Мацегора подтвердил журналистам, что будет сидеть рядом с лидером КНДР. Ким посмотрел один акт и ушёл на выход из зала. После первого акта балета Ким Чен Ын покинул зал и направился в свой лимузин, кортеж отъехал от театра, передает корреспондент РИА Новости.В пресс-службе театра РИА Новости рассказали, что сегодня на входе усилены проверки зрителей.Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.В субботу лидер КНДР прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Киму и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил лидеру КНДР российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи. Также Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке товарищу Киму показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием.Балет-феерия Петра Чайковского "Спящая красавица" (либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа, по сказкам Шарля Перро) во Владивостоке идёт в хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева, Эльдара Алиева, декорации и костюмы Вячеслава Окунева, художник по свету - Александр Наумов. В субботу, 16 сентября, в главных партиях выступили Лада Сартакова, Денис Клепиков, Анна Самострелова. Дирижёр - Павел Смелков.
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россия, владивосток, пхеньян, александр мацегора, ким чен ын, воздушно-космические силы россии, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, ту-160м
Культура, Россия, Владивосток, Пхеньян, Александр Мацегора, Ким Чен Ын, Воздушно-космические силы России, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Су-35, Ту-160М
Лидер КНДР в Приморье посетил балет "Спящая красавица"

Ким Чен Ын посетил балет "Спящая красавица" в Мариинском театре в Приморье

© Официальный портал правительства Приморского краяКим Чен Ын в Приморье
Ким Чен Ын в Приморье
© Официальный портал правительства Приморского края
Ким Чен Ын в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Приморье посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе театра РИА Новости уточнили, что на спектакль в субботу все билеты были раскуплены.
Лидер КНДР прибыл на своём лимузине к приморской сцене Мариинки и поднялся в центральную ложу на 4 этаже театра уже после третьего звонка. Минут через пять начался балет. Ким Чен Ына в зал сопроводили посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко. Мацегора подтвердил журналистам, что будет сидеть рядом с лидером КНДР. Ким посмотрел один акт и ушёл на выход из зала. После первого акта балета Ким Чен Ын покинул зал и направился в свой лимузин, кортеж отъехал от театра, передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-службе театра РИА Новости рассказали, что сегодня на входе усилены проверки зрителей.
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.
В субботу лидер КНДР прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Киму и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил лидеру КНДР российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи. Также Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке товарищу Киму показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием.
Балет-феерия Петра Чайковского "Спящая красавица" (либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа, по сказкам Шарля Перро) во Владивостоке идёт в хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева, Эльдара Алиева, декорации и костюмы Вячеслава Окунева, художник по свету - Александр Наумов. В субботу, 16 сентября, в главных партиях выступили Лада Сартакова, Денис Клепиков, Анна Самострелова. Дирижёр - Павел Смелков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
Посол России в КНДР оценил итоги визита Ким Чен Ына на Дальний Восток
Вчера, 13:41
 
КультураРоссияВладивостокПхеньянАлександр МацегораКим Чен ЫнВоздушно-космические силы РоссииSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Су-35Ту-160М
 
 
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