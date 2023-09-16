https://ria.ru/20230916/balet-1896695294.html

Лидер КНДР в Приморье посетил балет "Спящая красавица"

Лидер КНДР в Приморье посетил балет "Спящая красавица" - РИА Новости, 16.09.2023

Лидер КНДР в Приморье посетил балет "Спящая красавица"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Приморье посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T13:58

2023-09-16T13:58

2023-09-16T14:01

культура

россия

владивосток

пхеньян

александр мацегора

ким чен ын

воздушно-космические силы россии

sukhoi superjet 100 (ssj100)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896660956_0:35:750:457_1920x0_80_0_0_ba51918396256f02f2fb598e97d599fa.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках визита в Приморье посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, передает корреспондент РИА Новости.В пресс-службе театра РИА Новости уточнили, что на спектакль в субботу все билеты были раскуплены.Лидер КНДР прибыл на своём лимузине к приморской сцене Мариинки и поднялся в центральную ложу на 4 этаже театра уже после третьего звонка. Минут через пять начался балет. Ким Чен Ына в зал сопроводили посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко. Мацегора подтвердил журналистам, что будет сидеть рядом с лидером КНДР. Ким посмотрел один акт и ушёл на выход из зала. После первого акта балета Ким Чен Ын покинул зал и направился в свой лимузин, кортеж отъехал от театра, передает корреспондент РИА Новости.В пресс-службе театра РИА Новости рассказали, что сегодня на входе усилены проверки зрителей.Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.В субботу лидер КНДР прибыл на поезде в Приморье. На аэродроме Кневичи ему представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Киму и главе Минобороны РФ Сергею Шойгу, который встречал почетного гостя, представили современные образцы оперативно-тактической авиации ВКС России. Кроме того, Шойгу представил лидеру КНДР российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи. Также Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214. Далее во Владивостоке товарищу Киму показали фрегат "Маршал Шапошников", продемонстрировали современные системы управления ракетным оружием.Балет-феерия Петра Чайковского "Спящая красавица" (либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа, по сказкам Шарля Перро) во Владивостоке идёт в хореографии Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева, Эльдара Алиева, декорации и костюмы Вячеслава Окунева, художник по свету - Александр Наумов. В субботу, 16 сентября, в главных партиях выступили Лада Сартакова, Денис Клепиков, Анна Самострелова. Дирижёр - Павел Смелков.

https://ria.ru/20230916/posol-1896694126.html

россия

владивосток

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владивосток, пхеньян, александр мацегора, ким чен ын, воздушно-космические силы россии, sukhoi superjet 100 (ssj100), су-35, ту-160м