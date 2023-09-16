https://ria.ru/20230916/avtomobili-1896700505.html

Польша запретит въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России

Польша запретит въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России - РИА Новости, 16.09.2023

Польша запретит въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России

Польша запретит въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:34

2023-09-16T14:34

2023-09-16T16:02

польша

россия

в мире

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Польша запретит въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский."В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — сказал Каминьский.Польский министр напомнил, что ранее под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас Варшава "завершает это дело". "Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет", — подчеркнул он.Каминьский уточнил, что запрет касается абсолютно всех автомобилей с российскими номерами. "Это относится ко всем автомобилям, как коммерчески используемым, так и частным автомобилям независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства. Принцип таков — автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезда в Польшу", — пояснил министр.На этой неделе решение о запрете въезда авто с российской регистрацией приняли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Из текста формально следует, что под запрет также подпадают многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом в ЕК указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы государств объединения начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.

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https://ria.ru/20230914/tamozhnya-1896346897.html

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, россия, в мире, санкции в отношении россии