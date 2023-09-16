Рейтинг@Mail.ru
Польша запретит въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 16.09.2023 (обновлено: 16:02 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/avtomobili-1896700505.html
Польша запретит въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России
Польша запретит въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России - РИА Новости, 16.09.2023
Польша запретит въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России
Польша запретит въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:34
2023-09-16T16:02
польша
россия
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896704398_205:421:2868:1919_1920x0_80_0_0_6aacb3e99909105e2b96b57b72a7fc7e.jpg
ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Польша запретит въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский."В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — сказал Каминьский.Польский министр напомнил, что ранее под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас Варшава "завершает это дело". "Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет", — подчеркнул он.Каминьский уточнил, что запрет касается абсолютно всех автомобилей с российскими номерами. &quot;Это относится ко всем автомобилям, как коммерчески используемым, так и частным автомобилям независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства. Принцип таков — автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезда в Польшу&quot;, — пояснил министр.На этой неделе решение о запрете въезда авто с российской регистрацией приняли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.Из текста формально следует, что под запрет также подпадают многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом в ЕК указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы государств объединения начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
https://ria.ru/20230915/avto-1896557646.html
https://ria.ru/20230914/tamozhnya-1896346897.html
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896704398_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d3eba5741cdb280039399a577fa2c95f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, в мире, санкции в отношении россии
Польша, Россия, В мире, Санкции в отношении России
Польша запретит въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России

Польша с 17 сентября закроет въезд зарегистрированным в РФ легковым автомобилям

© AP Photo / Michal DyjukАвтомобили на дороге в Польше
Автомобили на дороге в Польше - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Автомобили на дороге в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Польша запретит въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщил министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
«
"В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — сказал Каминьский.
Польский министр напомнил, что ранее под запрет въезда в Польшу попали грузовые автомобили с российской регистрацией, а сейчас Варшава "завершает это дело".
"Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет", — подчеркнул он.
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Финляндия будет контролировать въезд российских авто на границе с Норвегией
15 сентября, 15:25
Каминьский уточнил, что запрет касается абсолютно всех автомобилей с российскими номерами.
«

"Это относится ко всем автомобилям, как коммерчески используемым, так и частным автомобилям независимо от того, является ли владелец автомобиля гражданином России или гражданином другого государства. Принцип таков — автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезда в Польшу", — пояснил министр.

На этой неделе решение о запрете въезда авто с российской регистрацией приняли Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС против России еще в 2022 году, распространяются также на личные автомобили с российскими регистрационными знаками. Соответственно, россияне не могут въезжать на личных машинах на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Автомобили на МАПП Чернышевское на российско-литовской границе в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Литовская таможня с 11 сентября не пропустила более 40 российских машин
14 сентября, 15:48
Из текста формально следует, что под запрет также подпадают многие товары, включая телефоны, ноутбуки, одежду и средства гигиены. При этом в ЕК указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу обычных личных вещей, которые нельзя отнести к предметам роскоши.
Постоянное представительство Москвы при Евросоюзе в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы государств объединения начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии фактически нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС невозможным.
Пассажир в зоне досмотра в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Голые и с паспортом в зубах. Новые правила путешествий россиян по Европе
14 сентября, 08:00
 
ПольшаРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала