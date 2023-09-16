https://ria.ru/20230916/aviareysy-1896662227.html
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 30 рейсов
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 30 рейсов - РИА Новости, 16.09.2023
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 30 рейсов
По меньшей мере 30 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T07:32
2023-09-16T07:32
2023-09-16T07:32
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. По меньшей мере 30 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.22 мск, во "Внуково" задержаны четыре рейса и три отменены, в "Домодедово" задержаны 18 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны восемь рейсов.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали по меньшей мере 30 рейсов
В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержаны по меньшей мере 30 рейсов