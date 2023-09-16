https://ria.ru/20230916/aviareysy-1896662227.html

В московских аэропортах задержали по меньшей мере 30 рейсов

В московских аэропортах задержали по меньшей мере 30 рейсов - РИА Новости, 16.09.2023

В московских аэропортах задержали по меньшей мере 30 рейсов

По меньшей мере 30 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T07:32

2023-09-16T07:32

2023-09-16T07:32

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. По меньшей мере 30 авиарейсов задержаны и еще четыре отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в субботу утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.22 мск, во "Внуково" задержаны четыре рейса и три отменены, в "Домодедово" задержаны 18 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны восемь рейсов.

https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html

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2023

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)