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ВС России успешно отбивают атаки ВСУ на Кинбурнской косе, заявил доброволец - РИА Новости, 16.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/ataki-1896705659.html
ВС России успешно отбивают атаки ВСУ на Кинбурнской косе, заявил доброволец
ВС России успешно отбивают атаки ВСУ на Кинбурнской косе, заявил доброволец - РИА Новости, 16.09.2023
ВС России успешно отбивают атаки ВСУ на Кинбурнской косе, заявил доброволец
Казачьи бригады добровольческого штурмового корпуса успешно отбивают атаки украинских войск на Кинбурнской косе в Херсонской области, где ВСУ регулярно... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T15:05
2023-09-16T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
днепр (город)
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Казачьи бригады добровольческого штурмового корпуса успешно отбивают атаки украинских войск на Кинбурнской косе в Херсонской области, где ВСУ регулярно прощупывают линию обороны российских войск, сообщил РИА Новости замком корпуса Николай Дьяконов. "Направление Херсонской губернии, там (на Кинбурнской косе) представлены наши две казачьих бригады, там идёт постоянно прощупывание противником нашей линии обороны. Казаки успешно справляются с поставленными им командованием задачами: выслеживание, уничтожение групп противника", - сказал Дьяконов. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. По словам Сальдо, больше всего противник в июле на херсонском направлении "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста. Сальдо заявлял, что украинское командование под давлением "западных кукловодов" без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них "конвейер смерти". Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230916/oborona-1896699846.html
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херсонская область
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в мире, жкх, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, Днепр (город)
ВС России успешно отбивают атаки ВСУ на Кинбурнской косе, заявил доброволец

Доброволец: ВС РФ успешно отбивают атаки ВСУ на Кинбурнской косе под Херсоном

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Казачьи бригады добровольческого штурмового корпуса успешно отбивают атаки украинских войск на Кинбурнской косе в Херсонской области, где ВСУ регулярно прощупывают линию обороны российских войск, сообщил РИА Новости замком корпуса Николай Дьяконов.
«
"Направление Херсонской губернии, там (на Кинбурнской косе) представлены наши две казачьих бригады, там идёт постоянно прощупывание противником нашей линии обороны. Казаки успешно справляются с поставленными им командованием задачами: выслеживание, уничтожение групп противника", - сказал Дьяконов.
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
ВСУ тщетно пытаются прорвать оборону в районе Соледара, сообщил доброволец
Вчера, 14:33
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. По словам Сальдо, больше всего противник в июле на херсонском направлении "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста. Сальдо заявлял, что украинское командование под давлением "западных кукловодов" без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них "конвейер смерти".
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Минобороны оценило потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении
Вчера, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссияДнепр (город)
 
 
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