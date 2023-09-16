https://ria.ru/20230916/ataki-1896697766.html

ВС России за неделю отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС России за неделю отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 16.09.2023

ВС России за неделю отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ на южно-донецком направлении за неделю отбили восемь атак ВСУ, противник потерял более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин, 22... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T14:16

2023-09-16T14:16

2023-09-16T14:26

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885904037_0:117:2230:1371_1920x0_80_0_0_c09495fcf06f8f8beef8dd1f75d1279e.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за неделю отбили восемь атак ВСУ, противник потерял более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин, 22 автомобиля, семь артиллерийских орудий, сообщили в субботу в Минобороны России."На южно-донецком направлении российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава. За прошедший период противник на данном направлении потерял свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф