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ВС России за неделю отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 16.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 16.09.2023 (обновлено: 14:26 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/ataki-1896697766.html
ВС России за неделю отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС России за неделю отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 16.09.2023
ВС России за неделю отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на южно-донецком направлении за неделю отбили восемь атак ВСУ, противник потерял более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин, 22... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T14:16
2023-09-16T14:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за неделю отбили восемь атак ВСУ, противник потерял более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин, 22 автомобиля, семь артиллерийских орудий, сообщили в субботу в Минобороны России."На южно-донецком направлении российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава. За прошедший период противник на данном направлении потерял свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230916/rabotino-1896688380.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России за неделю отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО: ВС России за неделю отразили восемь атак ВСУ на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за неделю отбили восемь атак ВСУ, противник потерял более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 бронемашин, 22 автомобиля, семь артиллерийских орудий, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава. За прошедший период противник на данном направлении потерял свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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