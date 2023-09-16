https://ria.ru/20230916/ataka-1896757846.html
Страны Сахеля оценили, что будет считаться агрессией против сторон альянса
Страны Сахеля оценили, что будет считаться агрессией против сторон альянса - РИА Новости, 16.09.2023
Страны Сахеля оценили, что будет считаться агрессией против сторон альянса
Посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон хартии Липтако-Гурма об альянсе государств Сахеля, подписанной Мали,... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T23:47
2023-09-16T23:47
2023-09-16T23:47
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НИАМЕЙ, 16 сен - РИА Новости. Посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон хартии Липтако-Гурма об альянсе государств Сахеля, подписанной Мали, Буркина-Фасо и Нигером, будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех сторон, в том числе использование военной силы, говорится в хартии. Как отмечается, стороны обязываются бороться с терроризмом во всех формах и организованной преступностью на территории стран альянса. "Всякое посягательство на суверенитет и территориальную целостность одной или нескольких сторон соглашения будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует обязанности содействия и помощи всех сторон в индивидуальном или коллективном порядке, в том числе использование военной силы с целью восстановления и обеспечения безопасности внутри пространства, охватываемого альянсом", - говорится в документе. Согласно хартии, агрессией также считается нападение на силы обороны и безопасности сторон, в том числе в случае размещения их на национальном уровне на театре военных действий за пределами пространства альянса. Ранее в субботу президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита сообщил, что подписал с лидерами Буркина-Фасо и Нигера хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".
https://ria.ru/20230916/khartiya-1896735880.html
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в мире, сахель , мали, нигер
В мире, Сахель , Мали, Нигер
Страны Сахеля оценили, что будет считаться агрессией против сторон альянса
Атака на одну из стран Сахеля будет расценена как агрессия против других сторон
НИАМЕЙ, 16 сен - РИА Новости. Посягательство на суверенитет или территориальную целостность одной или нескольких сторон хартии Липтако-Гурма об альянсе государств Сахеля, подписанной Мали, Буркина-Фасо и Нигером, будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует помощи всех сторон, в том числе использование военной силы, говорится в хартии.
Как отмечается, стороны обязываются бороться с терроризмом во всех формах и организованной преступностью на территории стран альянса.
Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны
«
"Всякое посягательство на суверенитет и территориальную целостность одной или нескольких сторон соглашения будет расцениваться как агрессия против других сторон и потребует обязанности содействия и помощи всех сторон в индивидуальном или коллективном порядке, в том числе использование военной силы с целью восстановления и обеспечения безопасности внутри пространства, охватываемого альянсом", - говорится в документе.
Согласно хартии, агрессией также считается нападение на силы обороны и безопасности сторон, в том числе в случае размещения их на национальном уровне на театре военных действий за пределами пространства альянса.
Ранее в субботу президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита сообщил, что подписал с лидерами Буркина-Фасо и Нигера хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".
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