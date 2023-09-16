https://ria.ru/20230916/atacms-1896678113.html

В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS - РИА Новости, 16.09.2023

В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS

Переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS на Украину продолжаются, Киев получит от США этот тип вооружений, заявил в интервью итальянской газете... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T10:37

2023-09-16T10:37

2023-09-16T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

олег николенко

atacms

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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS на Украину продолжаются, Киев получит от США этот тип вооружений, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera представитель украинского МИД Олег Николенко. "С США мы обсуждаем поставки ATACMS. Переговоры продвигаются и скоро мы получим и это оружие", - заявил он, отвечая на вопрос, "что попросит" украинская сторона у президента США Джо Байдена. По словам Николенко, предстоящий визит Зеленского в США c выступлением на Генассамблее ООН послужит "консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше стран". Также Зеленский намерен обсудить вопрос альтернативных источников поставок зерна, так как Россия, заявил представитель украинского МИД, не заинтересована в возобновлении "зерновой" сделки. Ранее СМИ сообщали, что власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет этой осенью. По другим данным, Украина якобы оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. 21 сентября президент США Джо Байден примет в Белом доме Владимира Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230916/udary-1896666179.html

сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, олег николенко, atacms