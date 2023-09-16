СМИ: США не объявят о передаче Киеву ATACMS во время визита Зеленского
Axios: США не объявят о передаче Украине ракет ATACMS во время визита Зеленского
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. США не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
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"На данный момент администрация (президента США Джо – ред.) Байдена не планирует объявлять о своем решении касательно передачи ракет дальнего радиуса действия, которые Киев рассчитывает получить во время визита… Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на американского чиновника.
По словам источника, представители Украины на прошлой неделе подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита Госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".