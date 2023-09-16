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СМИ: США не объявят о передаче Киеву ATACMS во время визита Зеленского - РИА Новости, 16.09.2023
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07:47 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/atacms-1896663428.html
СМИ: США не объявят о передаче Киеву ATACMS во время визита Зеленского
СМИ: США не объявят о передаче Киеву ATACMS во время визита Зеленского - РИА Новости, 16.09.2023
СМИ: США не объявят о передаче Киеву ATACMS во время визита Зеленского
США не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН, сообщил... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T07:47
2023-09-16T07:47
украина
россия
сша
владимир зеленский
энтони блинкен
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. США не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. "На данный момент администрация (президента США Джо – ред.) Байдена не планирует объявлять о своем решении касательно передачи ракет дальнего радиуса действия, которые Киев рассчитывает получить во время визита… Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на американского чиновника. По словам источника, представители Украины на прошлой неделе подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита Госсекретаря Энтони Блинкена в Киев. Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, В мире
СМИ: США не объявят о передаче Киеву ATACMS во время визита Зеленского

Axios: США не объявят о передаче Украине ракет ATACMS во время визита Зеленского

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. США не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса действия ATACMS на Украину во время визита Владимира Зеленского на Генеральную Ассамблею ООН, сообщил портал Axios со ссылкой на источник.
«
"На данный момент администрация (президента США Джо – ред.) Байдена не планирует объявлять о своем решении касательно передачи ракет дальнего радиуса действия, которые Киев рассчитывает получить во время визита… Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на американского чиновника.
По словам источника, представители Украины на прошлой неделе подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита Госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Украина оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ракет дальнего действия ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. В Пентагоне заявляли РИА Новости, что США пока не приняли решения об отправке Украине ракет ATACMS. Представитель совета по национальной безопасности ранее не смог подтвердить агентству сообщения о том, что власти страны склоняются к отправке на Украину ATACMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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