https://ria.ru/20230916/atacms-1896656894.html
Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS
Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 16.09.2023
Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS
Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T04:27
2023-09-16T04:27
2023-09-16T04:27
украина
сша
россия
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/85/1515048545_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_4d4259d8d929b2c366363e052b02e5fb.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон. "На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято", - заявил РИА Новости представитель Пентагона. В американском военном ведомстве добавили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины. Ранее СМИ сообщали, что власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет этой осенью. По другим данным, Украина якобы оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. 21 сентября президент США Джо Байден примет в Белом доме Владимира Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230914/atacms-1896282305.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/85/1515048545_128:0:1139:758_1920x0_80_0_0_5ad9bd5d373ceebd4c627af58415f0cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, генеральная ассамблея оон, в мире
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS
Пентагон: решение о передаче Киеву ракет дальнего действия ATACMS еще не принято