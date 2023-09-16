Рейтинг@Mail.ru
Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/atacms-1896656894.html
Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS
Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 16.09.2023
Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS
Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T04:27
2023-09-16T04:27
украина
сша
россия
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/85/1515048545_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_4d4259d8d929b2c366363e052b02e5fb.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон. "На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято", - заявил РИА Новости представитель Пентагона. В американском военном ведомстве добавили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины. Ранее СМИ сообщали, что власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет этой осенью. По другим данным, Украина якобы оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. 21 сентября президент США Джо Байден примет в Белом доме Владимира Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230914/atacms-1896282305.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/85/1515048545_128:0:1139:758_1920x0_80_0_0_5ad9bd5d373ceebd4c627af58415f0cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, генеральная ассамблея оон, в мире
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, В мире
Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS

Пентагон: решение о передаче Киеву ракет дальнего действия ATACMS еще не принято

© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken HammondВид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон.
«
"На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято", - заявил РИА Новости представитель Пентагона.
В американском военном ведомстве добавили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины.
Ранее СМИ сообщали, что власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет этой осенью. По другим данным, Украина якобы оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. 21 сентября президент США Джо Байден примет в Белом доме Владимира Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Джонсон призвал передать Украине ракеты ATACMS
14 сентября, 12:10
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОГенеральная Ассамблея ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала