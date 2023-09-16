https://ria.ru/20230916/atacms-1896656894.html

Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS

Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 16.09.2023

Пентагон все еще не принял решение о передаче Украине ракет ATACMS

Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T04:27

2023-09-16T04:27

2023-09-16T04:27

украина

сша

россия

владимир зеленский

джо байден

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/85/1515048545_0:83:1200:758_1920x0_80_0_0_4d4259d8d929b2c366363e052b02e5fb.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Решение о передаче США Украине ракет дальнего действия ATACMS в преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон пока не принято, сообщил Пентагон. "На данный момент решения о предоставлении ATACMS не принято", - заявил РИА Новости представитель Пентагона. В американском военном ведомстве добавили, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом относительно нужд Украины. Ранее СМИ сообщали, что власти США изучают возможность передачи Украине дальнобойных ракет этой осенью. По другим данным, Украина якобы оказывает давление на США, рассчитывая получить одобрение на поставки ATACMS к Генассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября. 21 сентября президент США Джо Байден примет в Белом доме Владимира Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230914/atacms-1896282305.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, генеральная ассамблея оон, в мире