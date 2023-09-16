https://ria.ru/20230916/argentina-1896651971.html

Аргентинский дипломат назвал возможный отказ от связей с Россией трагедией

Аргентинский дипломат назвал возможный отказ от связей с Россией трагедией - РИА Новости, 16.09.2023

Аргентинский дипломат назвал возможный отказ от связей с Россией трагедией

Отказ от развития отношений с Россией, Китаем и Бразилией, который предлагает кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей, станет трагедией для этой... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T01:52

2023-09-16T01:52

2023-09-16T05:28

россия

аргентина

китай

такер карлсон

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МОНТЕВИДЕО, 16 сен - РИА Новости. Отказ от развития отношений с Россией, Китаем и Бразилией, который предлагает кандидат в президенты Аргентины Хавьер Милей, станет трагедией для этой латиноамериканской страны, заявил РИА Новости аргентинский посол в Венесуэле Оскар Лаборде.Ранее Милей в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией."(Милей обещает) разорвать связи с одним из основных торговых партнеров (Аргентины) - Китаем - и отказаться от исторических отношений с Россией... Мы стоим перед очень важной дилеммой, поскольку приход Милея к власти может стать трагедией для нашей страны", - отметил дипломат. "Я думаю, что если он станет президентом,... то мы приостановим торговлю со странами, с которыми у нас исторически были отношения, а Аргентине нужно расширять свои связи", - сказал Лаборде.Милей одержал неожиданную победу на праймериз 13 августа. Кандидат планирует провести радикальные реформы в стране. Для решения экономических проблем Аргентины он предлагает упразднить Центральный банк, отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары. Ранее по этому пути пошли Эквадор и Сальвадор. Кроме того, Милей планирует приватизацию госкомпаний, включая сферу образования и здравоохранения. Выборы президента намечены на 22 октября.

https://ria.ru/20230811/konflikty-1889525254.html

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россия, аргентина, китай, такер карлсон, в мире