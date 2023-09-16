https://ria.ru/20230916/apparat-1896725592.html

В Москве создали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца

В Москве создали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца - РИА Новости, 16.09.2023

В Москве создали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца

В Москве создали не имеющий аналогов в России автоматический аппарат для запуска сердца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T17:26

2023-09-16T17:26

2023-09-16T17:49

общество

москва

сергей собянин

россия

хорошие новости

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Москве создали не имеющий аналогов в России автоматический аппарат для запуска сердца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи", — написал он в Telegram-канале.Как отметил мэр, у аппарата нет аналогов в России. Кроме того, он обладает рядом преимуществ в сравнении с иностранными приборами.Собянин также подчеркнул, что установка всей системы занимает всего 20 секунд. Ее можно будет применять в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях, добавил он. Кроме того, мэр поделился ближайшими планами столичной компании — дистанционно связать систему с аппаратом ИВЛ, создав тем самым уникальный реанимационный комплекс.

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общество, москва, сергей собянин, россия