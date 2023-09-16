Рейтинг@Mail.ru
В Москве создали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:26 16.09.2023 (обновлено: 17:49 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/apparat-1896725592.html
В Москве создали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца
В Москве создали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца - РИА Новости, 16.09.2023
В Москве создали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца
В Москве создали не имеющий аналогов в России автоматический аппарат для запуска сердца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T17:26
2023-09-16T17:49
общество
москва
сергей собянин
россия
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892015888_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_cdbc999994848ff79c11ce12ca67e999.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Москве создали не имеющий аналогов в России автоматический аппарат для запуска сердца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.&quot;Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи&quot;, — написал он в Telegram-канале.Как отметил мэр, у аппарата нет аналогов в России. Кроме того, он обладает рядом преимуществ в сравнении с иностранными приборами.Собянин также подчеркнул, что установка всей системы занимает всего 20 секунд. Ее можно будет применять в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях, добавил он. Кроме того, мэр поделился ближайшими планами столичной компании — дистанционно связать систему с аппаратом ИВЛ, создав тем самым уникальный реанимационный комплекс.
https://ria.ru/20230913/trebovaniya-1896018643.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892015888_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_a3b23375aba9d0ba25ab94032b571250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, россия
Общество, Москва, Сергей Собянин, Россия, Хорошие новости
В Москве создали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца

В Москве разработали не имеющий аналогов в России аппарат для запуска сердца

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Москве создали не имеющий аналогов в России автоматический аппарат для запуска сердца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей. Специалисты считают, что разработка увеличит процент выживаемости пациентов и повысит качество медпомощи", — написал он в Telegram-канале.

Как отметил мэр, у аппарата нет аналогов в России. Кроме того, он обладает рядом преимуществ в сравнении с иностранными приборами.
Собянин также подчеркнул, что установка всей системы занимает всего 20 секунд. Ее можно будет применять в машинах скорой помощи и лечебных учреждениях, добавил он. Кроме того, мэр поделился ближайшими планами столичной компании — дистанционно связать систему с аппаратом ИВЛ, создав тем самым уникальный реанимационный комплекс.
Флагманский центр ГКБ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В России смягчили требования к госзакупкам медицинских изделий
13 сентября, 09:12
 
Хорошие новостиОбществоМоскваСергей СобянинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала