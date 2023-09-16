https://ria.ru/20230916/alkogol-1896655363.html
В Минздраве отметили сокращение потребления нелегального алкоголя
В Минздраве отметили сокращение потребления нелегального алкоголя - РИА Новости, 16.09.2023
В Минздраве отметили сокращение потребления нелегального алкоголя
Нелегальный рынок алкоголя в последние годы в России заметно сокращается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального НИИ информатизации и организации... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T03:32
2023-09-16T03:32
2023-09-16T03:38
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нелегальный рынок алкоголя в последние годы в России заметно сокращается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава РФ. "Потребление незарегистрированного алкоголя, по расчетам ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, за последние годы заметно сокращается. В 2019 году его доля от общего количества выпитого алкоголя составляла 33%, а в 2022 году – 25,3%",- говорится в сообщении. Расчеты НИИ ведутся в соответствии с методикой оценки среднедушевого потребления алкоголя в России и учитывают как зарегистрированное, так и незарегистрированное потребление алкоголя, пояснили в пресс-службе. Рост зарегистрированных розничных продаж крепкой алкогольной продукции фиксируется с 2018 года – с 2,61 литра этанола до 2,91 литра в 2021 году и 3,08 литра в 2022, при этом снижается расчетное потребление крепких алкогольных напитков – с 5,5 литров этанола в 2018 году до 5,1 литра в 2021 и 4,9 литра в 2022, отметили в ведомстве. "Таким образом, можно говорить о тенденции некоторого улучшения администрирования и контроля розничной продажи алкогольной продукции, что ведет к уменьшению нелегального рынка алкоголя и к увеличению легального при общем снижении потребления алкоголя в стране",- подчеркнули в НИИ.
https://ria.ru/20230903/alkogol-1893931965.html
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россия
В Минздраве отметили сокращение потребления нелегального алкоголя
НИИ Минздрава: в последние годы сокращается потребление нелегального алкоголя
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нелегальный рынок алкоголя в последние годы в России заметно сокращается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава РФ.
«
"Потребление незарегистрированного алкоголя, по расчетам ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, за последние годы заметно сокращается. В 2019 году его доля от общего количества выпитого алкоголя составляла 33%, а в 2022 году – 25,3%",- говорится в сообщении.
Расчеты НИИ ведутся в соответствии с методикой оценки среднедушевого потребления алкоголя в России и учитывают как зарегистрированное, так и незарегистрированное потребление алкоголя, пояснили в пресс-службе.
Рост зарегистрированных розничных продаж крепкой алкогольной продукции фиксируется с 2018 года – с 2,61 литра этанола до 2,91 литра в 2021 году и 3,08 литра в 2022, при этом снижается расчетное потребление крепких алкогольных напитков – с 5,5 литров этанола в 2018 году до 5,1 литра в 2021 и 4,9 литра в 2022, отметили в ведомстве.
"Таким образом, можно говорить о тенденции некоторого улучшения администрирования и контроля розничной продажи алкогольной продукции, что ведет к уменьшению нелегального рынка алкоголя и к увеличению легального при общем снижении потребления алкоголя в стране",- подчеркнули в НИИ.
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