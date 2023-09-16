https://ria.ru/20230916/alkogol-1896655363.html

В Минздраве отметили сокращение потребления нелегального алкоголя

В Минздраве отметили сокращение потребления нелегального алкоголя - РИА Новости, 16.09.2023

В Минздраве отметили сокращение потребления нелегального алкоголя

Нелегальный рынок алкоголя в последние годы в России заметно сокращается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального НИИ информатизации и организации... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T03:32

2023-09-16T03:32

2023-09-16T03:38

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91523/07/915230779_0:375:4000:2625_1920x0_80_0_0_f66203fe3512aa08307e28f2a2f38da5.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нелегальный рынок алкоголя в последние годы в России заметно сокращается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава РФ. "Потребление незарегистрированного алкоголя, по расчетам ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, за последние годы заметно сокращается. В 2019 году его доля от общего количества выпитого алкоголя составляла 33%, а в 2022 году – 25,3%",- говорится в сообщении. Расчеты НИИ ведутся в соответствии с методикой оценки среднедушевого потребления алкоголя в России и учитывают как зарегистрированное, так и незарегистрированное потребление алкоголя, пояснили в пресс-службе. Рост зарегистрированных розничных продаж крепкой алкогольной продукции фиксируется с 2018 года – с 2,61 литра этанола до 2,91 литра в 2021 году и 3,08 литра в 2022, при этом снижается расчетное потребление крепких алкогольных напитков – с 5,5 литров этанола в 2018 году до 5,1 литра в 2021 и 4,9 литра в 2022, отметили в ведомстве. "Таким образом, можно говорить о тенденции некоторого улучшения администрирования и контроля розничной продажи алкогольной продукции, что ведет к уменьшению нелегального рынка алкоголя и к увеличению легального при общем снижении потребления алкоголя в стране",- подчеркнули в НИИ.

https://ria.ru/20230903/alkogol-1893931965.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия