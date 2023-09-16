https://ria.ru/20230916/admiral-1896740944.html

Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО

Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО - РИА Новости, 16.09.2023

Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО

Начальник главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне избран в субботу новым председателем военного комитета НАТО, он займет этот пост... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T20:09

2023-09-16T20:09

2023-09-16T20:18

в мире

италия

роб бауэр

нато

осло

норвегия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896741775_0:0:2199:1238_1920x0_80_0_0_9a915c92282891e99b42041e474483e5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Начальник главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне избран в субботу новым председателем военного комитета НАТО, он займет этот пост через полгода, говорится в заявлении по итогам заседания начальников генеральных штабов альянса в Осло. На этом же заседании было принято решение оставить еще на полгода действующего председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. "(В субботу – ред.) 16 сентября 2023 года начальники генштабов стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя военного комитета Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать в качестве его преемника начальника главного штаба вооруженных сил Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне", - говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания в Норвегии.

https://ria.ru/20230916/ucheniya-1896738635.html

италия

осло

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, роб бауэр, нато, осло, норвегия