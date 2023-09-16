Рейтинг@Mail.ru
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 16.09.2023 (обновлено: 20:18 16.09.2023)
https://ria.ru/20230916/admiral-1896740944.html
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО - РИА Новости, 16.09.2023
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО
Начальник главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне избран в субботу новым председателем военного комитета НАТО, он займет этот пост... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:09
2023-09-16T20:18
в мире
италия
роб бауэр
нато
осло
норвегия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896741775_0:0:2199:1238_1920x0_80_0_0_9a915c92282891e99b42041e474483e5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Начальник главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне избран в субботу новым председателем военного комитета НАТО, он займет этот пост через полгода, говорится в заявлении по итогам заседания начальников генеральных штабов альянса в Осло. На этом же заседании было принято решение оставить еще на полгода действующего председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. "(В субботу – ред.) 16 сентября 2023 года начальники генштабов стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя военного комитета Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать в качестве его преемника начальника главного штаба вооруженных сил Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне", - говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания в Норвегии.
https://ria.ru/20230916/ucheniya-1896738635.html
италия
осло
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/10/1896741775_244:0:2199:1466_1920x0_80_0_0_717779f0a93f0cf71f9706d0548f8fad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, роб бауэр, нато, осло, норвегия
В мире, Италия, Роб Бауэр, НАТО, Осло, Норвегия
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО

Итальянского адмирала Драгоне избрали новым главой военного комитета НАТО

CC BY-SA 2.0 / NATO/IMS / Military Committee in Chiefs of Defence SessionАдмирал Джузеппе Каво Драгоне
Адмирал Джузеппе Каво Драгоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
CC BY-SA 2.0 / NATO/IMS / Military Committee in Chiefs of Defence Session
Адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Начальник главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне избран в субботу новым председателем военного комитета НАТО, он займет этот пост через полгода, говорится в заявлении по итогам заседания начальников генеральных штабов альянса в Осло.
На этом же заседании было принято решение оставить еще на полгода действующего председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.
«
"(В субботу – ред.) 16 сентября 2023 года начальники генштабов стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя военного комитета Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать в качестве его преемника начальника главного штаба вооруженных сил Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне", - говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания в Норвегии.
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
НАТО в 2024 году проведет масштабные учения, заявил Бауэр
Вчера, 19:47
 
В миреИталияРоб БауэрНАТООслоНорвегия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала