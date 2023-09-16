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Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО - РИА Новости, 16.09.2023
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО
Начальник главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне избран в субботу новым председателем военного комитета НАТО, он займет этот пост... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T20:09
2023-09-16T20:09
2023-09-16T20:18
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Начальник главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне избран в субботу новым председателем военного комитета НАТО, он займет этот пост через полгода, говорится в заявлении по итогам заседания начальников генеральных штабов альянса в Осло. На этом же заседании было принято решение оставить еще на полгода действующего председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. "(В субботу – ред.) 16 сентября 2023 года начальники генштабов стран НАТО согласились продлить мандат нынешнего председателя военного комитета Роба Бауэра еще на шесть месяцев и избрать в качестве его преемника начальника главного штаба вооруженных сил Италии адмирала Джузеппе Каво Драгоне", - говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания в Норвегии.
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в мире, италия, роб бауэр, нато, осло, норвегия
В мире, Италия, Роб Бауэр, НАТО, Осло, Норвегия
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО
Итальянского адмирала Драгоне избрали новым главой военного комитета НАТО