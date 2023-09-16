https://ria.ru/20230916/abrams-1896663803.html

В Киеве заявили о получении в "ближайшем времени" танков Abrams

В Киеве заявили о получении в "ближайшем времени" танков Abrams - РИА Новости, 16.09.2023

В Киеве заявили о получении в "ближайшем времени" танков Abrams

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams, ожидает, что их будет больше, РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T07:57

2023-09-16T07:57

2023-09-16T07:59

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams, ожидает, что их будет больше, чем 10. Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщала, что Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября. "Касаемо поставок самых тяжелых танков, которые весят 80 тонн, в ближайшее время они поступят в страну, и партнеры наши из США не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", - сказал Данилов в комментарии "Украинскому радио". По его словам, Киев получит больше, чем 10 танков Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230907/abrams-1894760850.html

https://ria.ru/20230916/atacms-1896663428.html

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алексей данилов, сергей лавров, нато, politico, министерство обороны сша, украина, россия, киев