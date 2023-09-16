https://ria.ru/20230916/2s25m-1896655485.html

Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным, сообщил разработчик

Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным, сообщил разработчик - РИА Новости, 16.09.2023

Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным, сообщил разработчик

Самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может стать безэкипажной, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T03:36

2023-09-16T03:36

2023-09-16T05:27

черное море

высокоточные комплексы

воздушно-десантные войска россии

бмд-4м

ростех

безопасность

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может стать безэкипажной, сообщил РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех) Роман Хромов.По его словам, на 2С25М реализована система управления, которая сопрягается с машиной управления огнем "Завет-Д", созданной для управления артиллерийскими подразделениями ВДВ. Сегодня экипаж 125-мм СПТП может работать полностью по данным от "Завета", получая целеуказание по каналу связи."Следующим этапом возможно делать безэкипажную машину – если этого потребует основной заказчик. Автомат заряжания там есть, осталось только поработать над, скажем так, заменителями людей - исполнительными механизмами. Все это может быть реализуемо в будущем", - сказал Хромов.Он добавил, что самое главное — жизни бойцов. "Хотя в такой опционально безэкипажной самоходке будет стоять дорогая электроника, мы тем самым спасем жизни наших военнослужащих. Над этим надо работать", - сказал специалист.2С25М разработана Волгоградским предприятием ООО "ВМК "ВГТЗ" ("дочка" ПАО "Курганмашзавод") на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М.Государственные испытания новой машины успешно завершились в августе 2022 года. 2С25М показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря, продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями, возможности комплекса вооружения на плаву. Самоходка, в частности, прошла ходовые испытания в объеме восьми тысяч километров, стрельбовые испытания проводились в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.Машина имеет боевую массу 18 тонн, она способна развивать скорость до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. 2С25М оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой — пусковой установкой управляемых ракет, которая позволяет ей поражать все современные основные танки стран мира.

https://ria.ru/20230817/gibka-1890524643.html

https://ria.ru/20230914/bmp-1896235068.html

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черное море, высокоточные комплексы, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м, ростех, безопасность