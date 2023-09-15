https://ria.ru/20230915/zvezdy-1896575876.html
C обелиска городу-герою Киеву сняли советские золотые звезды
C обелиска городу-герою Киеву сняли советские золотые звезды - РИА Новости, 15.09.2023
C обелиска городу-герою Киеву сняли советские золотые звезды
Коммунальщики украинской столицы сняли с обелиска городу-герою Киеву позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:20
2023-09-15T16:20
2023-09-15T16:20
в мире
украина
киев
анна старостенко
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коммунальщики украинской столицы сняли с обелиска городу-герою Киеву позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко. "Декоммунизация в действии: работники департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" - написала Старостенко в соцсети Facebook*. Кроме того, отметила она, на обелиске сменили дату "1941" на "1939" - год начала Второй мировой войны. Таким образом, на памятнике остались две пятиконечные звезды: одна в центре стелы и вторая, самая большая - на ее вершине. Обелиск высотой 40 метров был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, является памятником архитектуры. На стеле, облицованной белым мрамором, с двух сторон были изображены звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. В апреле 2022 года на волне так называемой декоммунизации со стелы сняли изображения ордена Ленина. В феврале 2023 года власти Киева вернули площади ее историческое название - она вновь стала Галицкой. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, анна старостенко
В мире, Украина, Киев, Анна Старостенко
C обелиска городу-герою Киеву сняли советские золотые звезды
C обелиска городу-герою Киеву сняли несколько советских золотых звезд
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коммунальщики украинской столицы сняли с обелиска городу-герою Киеву позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко.
"Декоммунизация в действии: работники департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" - написала Старостенко в соцсети Facebook*. Кроме того, отметила она, на обелиске сменили дату "1941" на "1939" - год начала Второй мировой войны.
Таким образом, на памятнике остались две пятиконечные звезды: одна в центре стелы и вторая, самая большая - на ее вершине.
Обелиск высотой 40 метров был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, является памятником архитектуры. На стеле, облицованной белым мрамором, с двух сторон были изображены звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. В апреле 2022 года на волне так называемой декоммунизации со стелы сняли изображения ордена Ленина. В феврале 2023 года власти Киева вернули площади ее историческое название - она вновь стала Галицкой.
Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.