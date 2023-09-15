Рейтинг@Mail.ru
C обелиска городу-герою Киеву сняли советские золотые звезды - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/zvezdy-1896575876.html
C обелиска городу-герою Киеву сняли советские золотые звезды
C обелиска городу-герою Киеву сняли советские золотые звезды - РИА Новости, 15.09.2023
C обелиска городу-герою Киеву сняли советские золотые звезды
Коммунальщики украинской столицы сняли с обелиска городу-герою Киеву позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке,... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:20
2023-09-15T16:20
в мире
украина
киев
анна старостенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896576718_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_0a42c2afb8bb09a0140bfbc7d8fe457b.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коммунальщики украинской столицы сняли с обелиска городу-герою Киеву позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко. "Декоммунизация в действии: работники департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" - написала Старостенко в соцсети Facebook*. Кроме того, отметила она, на обелиске сменили дату "1941" на "1939" - год начала Второй мировой войны. Таким образом, на памятнике остались две пятиконечные звезды: одна в центре стелы и вторая, самая большая - на ее вершине. Обелиск высотой 40 метров был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, является памятником архитектуры. На стеле, облицованной белым мрамором, с двух сторон были изображены звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. В апреле 2022 года на волне так называемой декоммунизации со стелы сняли изображения ордена Ленина. В феврале 2023 года власти Киева вернули площади ее историческое название - она вновь стала Галицкой. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891702278.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896576718_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63fd03fda6b71136560af25dae0d9f78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, анна старостенко
В мире, Украина, Киев, Анна Старостенко
C обелиска городу-герою Киеву сняли советские золотые звезды

C обелиска городу-герою Киеву сняли несколько советских золотых звезд

© Департамент територіального контролю міста КиєваСнятие с обелиска городу-герою Киеву позолоченных изображений медалей "Золотая Звезда" и таблички с надписью на русском языке
Снятие с обелиска городу-герою Киеву позолоченных изображений медалей Золотая Звезда и таблички с надписью на русском языке
© Департамент територіального контролю міста Києва
Снятие с обелиска городу-герою Киеву позолоченных изображений медалей "Золотая Звезда" и таблички с надписью на русском языке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коммунальщики украинской столицы сняли с обелиска городу-герою Киеву позолоченные изображения медали "Золотая Звезда" и табличку с надписью на русском языке, сообщила замглавы Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко.
"Декоммунизация в действии: работники департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" - написала Старостенко в соцсети Facebook*. Кроме того, отметила она, на обелиске сменили дату "1941" на "1939" - год начала Второй мировой войны.
Таким образом, на памятнике остались две пятиконечные звезды: одна в центре стелы и вторая, самая большая - на ее вершине.
Обелиск высотой 40 метров был открыт 8 мая 1982 года на площади Победы в Шевченковском районе города. Монумент, созданный в память о героической обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, является памятником архитектуры. На стеле, облицованной белым мрамором, с двух сторон были изображены звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. В апреле 2022 года на волне так называемой декоммунизации со стелы сняли изображения ордена Ленина. В феврале 2023 года власти Киева вернули площади ее историческое название - она вновь стала Галицкой.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Зеленский нарушил собственный закон о декоммунизации, заявил Азаров
23 августа, 11:56
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаКиевАнна Старостенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала