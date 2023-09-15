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Моряки Севфлота установили памятный знак на арктическом острове Беннетта - РИА Новости, 15.09.2023
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06:19 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/znak-1896443673.html
Моряки Севфлота установили памятный знак на арктическом острове Беннетта
Моряки Севфлота установили памятный знак на арктическом острове Беннетта - РИА Новости, 15.09.2023
Моряки Севфлота установили памятный знак на арктическом острове Беннетта
Моряки Северного флота, выполняющие задачи дальнего похода в Арктике, установили памятный знак на острове Беннетта, сообщается в телеграм-канале Минобороны... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T06:19
2023-09-15T06:19
арктика
северный ледовитый океан
россия
русское географическое общество
ка-27
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Моряки Северного флота, выполняющие задачи дальнего похода в Арктике, установили памятный знак на острове Беннетта, сообщается в телеграм-канале Минобороны России. Ранее арктическая экспедиция Северного флота, которая действует в Северном Ледовитом океане под командованием замкомандующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, прибыла к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых. Двенадцатый по счету арктический поход корабельной группировки Северного флота по Северному Ледовитому океану начался 10 августа. Всего за время похода корабли и суда обеспечения на данный момент прошли свыше 6500 морских миль. "Моряки Северного флота, выполняющие задачи дальнего похода в Арктике в составе арктической экспедиционной корабельной группировки, установили памятный знак на острове Беннетта, который входит в группу островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море", - говорится в сообщении. Уточняется, что североморцы перелетели на скалистые берега острова с большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" на борту вертолёта Ка-27. Группу военнослужащих возглавил Голубев, под флагом которого проходит арктический дальний поход. "На возвышенности к одному из валунов моряки прикрепили гранитный памятный знак с надписью: "Русским первопроходцам от моряков-североморцев 21 века". Рядом с памятным знаком также были установлены государственный флаг Российской Федерации, Андреевский флаг и флаг Русского географического общества", - добавляется в сообщении. Кроме того, аналогичный памятный знак в ближайшее время моряки-североморцы планируют установить и на острове Генриетты, входящем в группу островов Де-Лонга.
https://ria.ru/20230705/tu-142-1882358234.html
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арктика, северный ледовитый океан, россия, русское географическое общество, ка-27
Арктика, Северный Ледовитый океан, Россия, Русское географическое общество, Ка-27
Моряки Севфлота установили памятный знак на арктическом острове Беннетта

Моряки Северного флота установили памятный знак на острове Беннетта в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль Северного флота
Большой противолодочный корабль Северного флота - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Большой противолодочный корабль Северного флота. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Моряки Северного флота, выполняющие задачи дальнего похода в Арктике, установили памятный знак на острове Беннетта, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Ранее арктическая экспедиция Северного флота, которая действует в Северном Ледовитом океане под командованием замкомандующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, прибыла к архипелагу Новосибирские острова в море Лаптевых. Двенадцатый по счету арктический поход корабельной группировки Северного флота по Северному Ледовитому океану начался 10 августа. Всего за время похода корабли и суда обеспечения на данный момент прошли свыше 6500 морских миль.
"Моряки Северного флота, выполняющие задачи дальнего похода в Арктике в составе арктической экспедиционной корабельной группировки, установили памятный знак на острове Беннетта, который входит в группу островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море", - говорится в сообщении.
Уточняется, что североморцы перелетели на скалистые берега острова с большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" на борту вертолёта Ка-27. Группу военнослужащих возглавил Голубев, под флагом которого проходит арктический дальний поход.
"На возвышенности к одному из валунов моряки прикрепили гранитный памятный знак с надписью: "Русским первопроходцам от моряков-североморцев 21 века". Рядом с памятным знаком также были установлены государственный флаг Российской Федерации, Андреевский флаг и флаг Русского географического общества", - добавляется в сообщении.
Кроме того, аналогичный памятный знак в ближайшее время моряки-североморцы планируют установить и на острове Генриетты, входящем в группу островов Де-Лонга.
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