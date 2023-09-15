https://ria.ru/20230915/zhivotnye-1896577290.html
Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете калечащих животных операций
Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете калечащих животных операций - РИА Новости, 15.09.2023
Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете калечащих животных операций
Законопроект о запрете проведения животным калечащих операций в ветклиниках планируется отправить на отзыв в кабмин и внести в Думу до конца года, заявил первый РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:24
2023-09-15T16:24
2023-09-15T16:24
общество
владимир бурматов
госдума рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Законопроект о запрете проведения животным калечащих операций в ветклиниках планируется отправить на отзыв в кабмин и внести в Думу до конца года, заявил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Аналогичные законопроекты, они попались на юридической технике, не получили поддержки именно из-за некорректных формулировок, а идея правильная, поэтому мы сейчас дорабатываем эту тему. И я надеюсь, что также, по крайней мере, на внесение этого законопроекта и его направление в кабмин для получения официального отзыва в этом году календарном состоится", - рассказал парламентарий. Он отметил, что не раз делал акцент на необходимости запретить ветеринарным клиникам проводить жестокие операции животным, к примеру, эктомию, или удаление голосовых связок у собак, чтобы они не лаяли.
https://ria.ru/20230523/shtrafy-1873618898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир бурматов, госдума рф
Общество, Владимир Бурматов, Госдума РФ
Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете калечащих животных операций
Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете проводить животным калечащие операции