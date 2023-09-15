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Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете калечащих животных операций - РИА Новости, 15.09.2023
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16:24 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/zhivotnye-1896577290.html
Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете калечащих животных операций
Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете калечащих животных операций - РИА Новости, 15.09.2023
Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете калечащих животных операций
Законопроект о запрете проведения животным калечащих операций в ветклиниках планируется отправить на отзыв в кабмин и внести в Думу до конца года, заявил первый РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:24
2023-09-15T16:24
общество
владимир бурматов
госдума рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Законопроект о запрете проведения животным калечащих операций в ветклиниках планируется отправить на отзыв в кабмин и внести в Думу до конца года, заявил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Аналогичные законопроекты, они попались на юридической технике, не получили поддержки именно из-за некорректных формулировок, а идея правильная, поэтому мы сейчас дорабатываем эту тему. И я надеюсь, что также, по крайней мере, на внесение этого законопроекта и его направление в кабмин для получения официального отзыва в этом году календарном состоится", - рассказал парламентарий. Он отметил, что не раз делал акцент на необходимости запретить ветеринарным клиникам проводить жестокие операции животным, к примеру, эктомию, или удаление голосовых связок у собак, чтобы они не лаяли.
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общество, владимир бурматов, госдума рф
Общество, Владимир Бурматов, Госдума РФ
Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете калечащих животных операций

Бурматов внесет в Госдуму проект о запрете проводить животным калечащие операции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКотенок породы британская
Котенок породы британская - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Законопроект о запрете проведения животным калечащих операций в ветклиниках планируется отправить на отзыв в кабмин и внести в Думу до конца года, заявил первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
«
"Аналогичные законопроекты, они попались на юридической технике, не получили поддержки именно из-за некорректных формулировок, а идея правильная, поэтому мы сейчас дорабатываем эту тему. И я надеюсь, что также, по крайней мере, на внесение этого законопроекта и его направление в кабмин для получения официального отзыва в этом году календарном состоится", - рассказал парламентарий.
Он отметил, что не раз делал акцент на необходимости запретить ветеринарным клиникам проводить жестокие операции животным, к примеру, эктомию, или удаление голосовых связок у собак, чтобы они не лаяли.
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ОбществоВладимир БурматовГосдума РФ
 
 
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