https://ria.ru/20230915/zerno-1896617280.html

ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран

ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран - РИА Новости, 15.09.2023

ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран

Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:39

2023-09-15T19:39

2023-09-15T20:07

киев

еврокомиссия

зерновая сделка

украина

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом, говорится в заявлении ЕК. "Срок действия существующих мер истекает сегодня… Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера (в том числе, к примеру, систему лицензирования экспорта), чтобы избежать резких скачков (в экспорте – ред.) зерна", - указывается в документе.При этом контроль за экспортом этих четырех групп товаров "с целью избежать искажения рынка в соседних с ней странах" будет возложен на саму Украину уже с 16 сентября. Украина также должна будет представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним странам 18 сентября. Еврокомиссия и Украина будут следить за ситуацией, ЕК не будет вводить никаких ограничений, пока Киев эффективно применяет собственные меры.В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в союз, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. В конце мая этого года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. Кроме того, Еврокомиссия с марта 2022 года запустила так называемые "коридоры солидарности" - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к кризису аграрного перепроизводства в этих странах.В конце марта этого года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, затем были продлены до 15 сентября.Ограничения предполагают, что пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех странах ЕС, кроме пяти приграничных государств. Параллельно указанные страны обязались отменить односторонние меры в отношении украинской сельхохпродукции.В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что ограничительные меры носят временный характер и будут отменены, как только будут урегулированы логистические проблемы. При этом ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".Дискуссии по ограничениям все последние месяцы шли в рамках координационной платформы с участием Еврокомиссии, пяти приграничных стран Евросоюза, Украины, а также Молдавии.

https://ria.ru/20230915/polsha-1896621281.html

https://ria.ru/20230915/tranzit-1896604092.html

https://ria.ru/20230915/orban-1896489318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, еврокомиссия, зерновая сделка, украина