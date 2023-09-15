https://ria.ru/20230915/zerno-1896527339.html
Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна
Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023
Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна
Болгария формально не уведомляла Еврокомиссию о желании открыть границы для украинского зерна, общеевропейского решения по ограничениям пока нет, сообщила на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:03
2023-09-15T14:03
2023-09-15T14:03
в мире
болгария
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен – Новости. Болгария формально не уведомляла Еврокомиссию о желании открыть границы для украинского зерна, общеевропейского решения по ограничениям пока нет, сообщила на брифинге Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. Парламент Болгарии в четверг проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины. "Мы видели информацию в СМИ, формальных уведомлений Еврокомиссия от Болгарии не получала", - сообщила она. Представитель ЕК добавила, что общего решения по продлению или отмене ограничений до сих пор нет, решение должно быть принято до полуночи 15 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, еврокомиссия
В мире, Болгария, Еврокомиссия
Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна
Болгарии не уведомляла ЕК о желании вновь начать импорт украинского зерна
БРЮССЕЛЬ, 15 сен – Новости. Болгария формально не уведомляла Еврокомиссию о желании открыть границы для украинского зерна, общеевропейского решения по ограничениям пока нет, сообщила на брифинге Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.
Парламент Болгарии в четверг проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины
.
"Мы видели информацию в СМИ, формальных уведомлений Еврокомиссия от Болгарии не получала", - сообщила она.
Представитель ЕК добавила, что общего решения по продлению или отмене ограничений до сих пор нет, решение должно быть принято до полуночи 15 сентября.
Четыре страны в ЕС продлят запрет на ввоз зерна с Украины