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Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023
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14:03 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/zerno-1896527339.html
Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна
Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023
Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна
Болгария формально не уведомляла Еврокомиссию о желании открыть границы для украинского зерна, общеевропейского решения по ограничениям пока нет, сообщила на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:03
2023-09-15T14:03
в мире
болгария
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 15 сен – Новости. Болгария формально не уведомляла Еврокомиссию о желании открыть границы для украинского зерна, общеевропейского решения по ограничениям пока нет, сообщила на брифинге Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. Парламент Болгарии в четверг проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины. "Мы видели информацию в СМИ, формальных уведомлений Еврокомиссия от Болгарии не получала", - сообщила она. Представитель ЕК добавила, что общего решения по продлению или отмене ограничений до сих пор нет, решение должно быть принято до полуночи 15 сентября.
https://ria.ru/20230915/zerno-1896483721.html
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в мире, болгария, еврокомиссия
В мире, Болгария, Еврокомиссия
Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна

Болгарии не уведомляла ЕК о желании вновь начать импорт украинского зерна

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи
Разгрузка украинского зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 сен – Новости. Болгария формально не уведомляла Еврокомиссию о желании открыть границы для украинского зерна, общеевропейского решения по ограничениям пока нет, сообщила на брифинге Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.
Парламент Болгарии в четверг проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины.
"Мы видели информацию в СМИ, формальных уведомлений Еврокомиссия от Болгарии не получала", - сообщила она.
Представитель ЕК добавила, что общего решения по продлению или отмене ограничений до сих пор нет, решение должно быть принято до полуночи 15 сентября.
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