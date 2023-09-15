https://ria.ru/20230915/zerno-1896527339.html

Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна

Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна - РИА Новости, 15.09.2023

Болгария не уведомляла ЕК о желании открыть границы для украинского зерна

Болгария формально не уведомляла Еврокомиссию о желании открыть границы для украинского зерна, общеевропейского решения по ограничениям пока нет, сообщила на... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:03

2023-09-15T14:03

2023-09-15T14:03

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болгария

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 15 сен – Новости. Болгария формально не уведомляла Еврокомиссию о желании открыть границы для украинского зерна, общеевропейского решения по ограничениям пока нет, сообщила на брифинге Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер. Парламент Болгарии в четверг проголосовал за отмену введенного ранее запрета на импорт отдельных зерновых культур с Украины. "Мы видели информацию в СМИ, формальных уведомлений Еврокомиссия от Болгарии не получала", - сообщила она. Представитель ЕК добавила, что общего решения по продлению или отмене ограничений до сих пор нет, решение должно быть принято до полуночи 15 сентября.

https://ria.ru/20230915/zerno-1896483721.html

болгария

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, болгария, еврокомиссия